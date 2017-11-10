«Идет настоящая война добра со злом», — легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Ставший одной из легенд отечественной разведки Джордж Блейк выступил с обращением в канун своего 95-летия. Текст его обращения распространило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отмечает ТАСС, в своем обращении Блейк, 52 года живущий в России после побега из тюрьмы в Англии, рассказал о мотивах, которые двигали им в жизни. «Моя биография многим хорошо известна», — написал Блейк.

Ее особенностью, по его мнению, стал «выбор своей позиции в непростых и противоречивых условиях, продиктованных самой историей».

«Я мог бы стать мирным священником, а стал разведчиком. Я мог бы спокойно пережить войну и последовавшие за ней годы, но предпочел опасный путь активного участника движения Сопротивления. Чудом избежав гитлеровского концлагеря, я стал британским спецназовцем, не раз рисковавшим жизнью…» — напомнил ветеран разведки.

«После окончания Второй мировой войны, будучи сотрудником британских спецслужб, я стоял в первых рядах противников России, моей нынешней Родины. Чуть позже была в моей биографии страшная Корейская война. Я видел ее реальное лицо, в том числе тела убитых американской военной машиной мирных жителей этой многострадальной страны.

Именно тогда я понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества и принял самое важное решение в своей жизни — стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой с целью защиты мира во всем мире», — написал Блейк.

На пороге своего 95-летия, когда, как отметил Блейк, «неизбежно наступает время, которое можно сравнить с осенью, которая связана с подведением итогов всего года», он от всего сердца поблагодарил руководство Службы, своих соратников по нелегальной разведке, за многолетнюю верную дружбу, заботу, внимание и понимание. Он подчеркнул, что память о былом, о котором он ни капли не жалеет, заставляет его «с оптимизмом смотреть в будущее».

Блейк обратился к молодым сотрудникам Службы внешней разведки, которым «предстоит непростая и ответственная миссия — спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества, вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня… Когда терроризм поднял голову и оставляет свои кровавые следы во многих уголках нашей планеты».

«Идет настоящая война добра со злом. И я верю в вас, в ваши бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм… Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы», — написал ветеран разведки.

«Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание „мир вашему дому“. И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме», — написал в конце письма Джордж Блейк.

Читайте также: ВАЖНО: Встреча Трампа и Путина неожиданно сорвалась