И вот что подумал…

Обозрел оды величия России в российких СМИ! «Россия может уничтожить НАТО за три дня», «Россия может обвалить мировой валютный рынок»,»Россия может развалить ЕС». » Россия может уничтожить ИГ за месяц», «Украине без России не выжить «, «Прибалтийские карлики без России скоро исчезнут», Россия может ….и так до бесконечности!

НАТО в шоке….от нового автомата , от подводной лодки , от гипероружия,от ярсов , тополей,калибров ,валов…

США дрожат перед Путиным,Лавровым,Шойгу,Жириновским….российской армией,арматой,Су-35,МиГ-35,РЭБ всех видов,бастионов,С-300,400,500…

WADA …стоит на коленяж и умоляет Россию вернуться в большой спорт

ОБСЕ…страстно желает возвращеня России в свои ряды…

G8..ждет ,не дождется возвращения России на любых условиях..

ИГИЛ…каждый день несет потери не сопоставимые с колличеством населения Германии и все время бармалеи куда то бегут ,бросая технику и горы трупов.

Братья белорусы просто задыхаются в объятьях могучей России,им без России просто пипец.

Газпром чемпион мира по поставкам,прибыли просто невероятные,народ богатеет с каждым днем,деньги девать некуда,куры не клют…видимо потому,что клевать нечего!

Санкции ?…это смешно!То , что немцу смерть,русскому только хохот!

Но остается вопрос — ..если Россия столько может,то почему не делает всего этого?!…значит НЕ УМЕЕТ!

Мочь и уметь,это разные вещи! Да,Россия даже может выграть ЧМ-2018 по футболу….но не умеет. И так во всем, мы можем — но ни х…на не умеем!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109584/17057/-