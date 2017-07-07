И ТАК БЫЛО…

С Никитой Хрущевым принято связывать «оттепель», космические полеты и массовое переселение народа из коммунальных трущоб в сравнительно комфортабельные пятиэтажные хрущобы. Считается, что, в отличие от Сталиным с Лениным, «царь Никита» чурался проливать кровь людскую.









Однако именно вождь народов как-то осадил Хрущева, требовавшего увеличить «квоту» смертных приговоров: «Уймись, дурак!» А отстранили от власти Хрущева за то, что он, по сути, разорил страну…





Считается, что Никиту Сергеевича сместили насильно — в результате внутрипартийного заговора, затеянного Леонидом Брежневым. Расхожий сюжет гласит, что Хрущев уехал в отпуск в Пицунду, а заговорщики во главе с Брежневым воспользовались его отсутствием в Москве и захватили власть. При этом Хрущева чуть ли не на мушке держали преданные Брежневу сотрудники КГБ… Однако это только легенда, которая нравится кинематографистам, но не имеет ничего общего с реальностью.Хотя небольшой шантаж все же имел место.

Брежнев с группой поддержки поставил Хрущева перед выбором: либо на октябрьском пленуме ЦК КПСС член президиума Дмитрий Полянский публично озвучивает свой доклад о художествах главы советского государства, либо тот тихо и незаметно уходит на пенсию, и тогда доклад обнародовать не станут. Ознакомившись с текстом доклада, Хрущев предпочел второе. Почему? Да потому, что в случае огласки доклада генсека пришлось бы судить. И он сам это хорошо понимал…

Сплошные приёмы и командировки за рубеж

Долгое время полный текст доклада Дмитрия Полянского был доступен лишь узкому кругу специалистов и считался секретным. Некоторые историки даже полагали, что никакого полного текста не было в принципе, а Полянский оперировал некими разрозненными выкладками, подготовленными для него в КГБ.

Тем не менее,доклад всё же существовал — полсотни страниц машинописного текста. И «контора» имела к докладу самое непосредственное отношение: как отмечал российский историк и архивист Рудольф Пихоя, документ «насыщен специальной информацией, которой по роду своей деятельности не мог располагать Полянский, отвечавший за сельскохозяйственную политику.

Сбор таких сведений (…) можно было проводить только с санкции ЦК или по просьбе Комитета партийно-государственного контроля при ЦК и Совмине СССР. В докладе много данных, которые могли быть получены только от министерства иностранных дел и КГБ».

И как вспоминал председатель КГБ Владимир Семичастный, доклад Полянского не должен был сохраниться. Даже печатали его — тайно, по частям — несколько старых машинисток, работавших в контрразведке еще с 30-х годов…

Так о чем же шла речь в этом докладе?

«Только за прошлый год Хрущев находился в поездках за границей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год еще не закончился, он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 году им было проведено 128 парадных приемов, обедов и завтраков, то сколько же времени остается на работу? — риторически вопрошал Полянский. — Портретов Сталина за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего шесть, а портретов Хрущева за 1964 год опубликовано в той же газете 147″.

Вот вам и борец против культа личности! Впрочем, в докладе выдвигались и по-настоящему серьезные обвинения, не связанные ни с болезненным Хрущевским тщеславием, ни с его частыми отъездами из Москвы.

Полянский приводил данные Института экономики Академии наук СССР: при Сталине среднегодовые темпы роста экономики достигали 10,6 процента, а за десятилетие правления Хрущева они упали более чем вдвое — до пяти процентов. Упали и темпы роста производительности труда… Но больше всего Хрущеву досталось за то, за что его нынче принято хвалить: за строительство пятиэтажек.

«Хрущев разогнал Академию архитектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие дома самые дешевые и удобные, — отмечал Полянский. — Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на коммуникации, в пятиэтажках гораздо дороже, чем в 9-12-этажных домах».

Застройка страны хрущобами привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала, а транспортные, водопроводные, теплофикационные и прочие коммуникации недопустимо растянулись. Подсчитано, что за деньги, которые тратились на строительство одной пятиэтажки (плюс коммуникации), можно было бы построить два девятиэтажных дома, сэкономив на водопроводе с канализацией…

Ещё полгода — и в СССР начался бы голод

Считается, что именно Хрущев даровал колхозникам волю, освободив их от трудодней и начав им платить деньги вместо хлебного расчета. На поверку и это оказалось мифом: если при Сталине колхозник получал в счет оплаты труда 8,2 центнера зерна до войны и 7,2 центнера после, то при Хрущеве денежный эквивалент — 3,7 центнера зерна.

«Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230-250 трудодней, — писал Полянский, — то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 40 рублей. Это в два с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Именно поэтому люди и бегут из колхозов».

Из-за бегства колхозников начались перебои с хлебом:

«Хрущев предлагал даже ввести карточную систему — через 20 лет после войны! Мы вынуждены были выделить 860 тонн золота, чтобы купить зерно у капиталистов. Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства должны были составить восемь процентов. В действительности же они составляли 1,7 процента, а 1963 год был завершен с минусовыми показателями».

То есть еще полгода пребывания Хрущева у власти — и в Советском Союзе начался бы голод…

Известно, что при Сталине ежегодно 1 апреля в стране снижались цены на отдельные виды товаров и услуг. При Хрущеве начался обратный процесс: цены стали расти — причем как на продукты, так и на товары первой необходимости.

«Цены на колхозном рынке повысились на 17 процентов, в потребкооперации — на 13 процентов», — писал Полянский.

Еще один миф, развенчанный в докладе, — то, что при Хрущеве якобы сокращали чиновников. Выясняется, что напротив:

«…Если в первый год после ликвидации министерств, комитетов и ведомств аппарат несколько сократился, то затем их количество почти удвоилось, а общая численность аппарата управления только за пять лет выросла в стране более чем на 500 тысяч человек. Расходы на его содержание только за последние полтора года увеличились почти на 800 млн. рублей».

Хамство и щедрость

Но самое страшное, в чем авторы доклада обвиняли Хрущева, — он расколол страны социалистического лагеря.

“Образовались, по существу, три группы, — писал Полянский. — Страны, идущие за СССР, за Китаем и за Югославией и Румынией. Возникла совершенно реальная угроза раскола».

И виноват во многом был лично Хрущев:

«Мао Цзэдуна он публично назвал «старой калошей», тот узнал об этом и, конечно, пришел в ярость».

Вот она, истинная причина ухудшения советско-китайских взаимоотношений! С румынами у Хрущева тоже не задалось:

«…Во время пребывания в Румынии он грубо вмешивался во внутренние дела, кричал, что они ничего не смыслят в сельском хозяйстве».

А Фиделя Кастро Хрущев назвал «быком, готовым броситься на любую красную тряпку».

Впрочем, свое хамство с иностранцами Хрущев компенсировал чрезмерной щедростью.

«В Гвинее с помощью СССР построены аэродром, заводы, электростанция, — отмечалось в докладе. — И все это брошено псу под хвост. Так называемый социалист Секу Туре вышиб нас оттуда и даже не разрешил пользоваться при полетах на Кубу аэродромом, который мы им построили в Конакри. В Ираке мы делали ставку на Касема и развернули там большое строительство — 200 объектов!

Тем временем Касема свергли, к власти пришли откровенные враги СССР. Такая же история произошла в Сирии. Индонезия, получив большую помощь, не хочет платить по нашим кредитам. Около 200 млн. золотых рублей были отданы Индии, Эфиопии и другим странам в порядке безвозмездной помощи. Сумма советских кредитов только для 20 развивающихся стран составила 3,5 млрд.(!) рублей».

Вот это щедрость! А тем временем российское Нечерноземье медленно умирало, Сибирь спивалась, а жители средней полосы начали ездить за продуктами в Москву…

Кстати

Занятно, что в докладе перечислялись и «личные подарки», которые Хрущев делал тем, кому он симпатизировал: Секу Туре он подарил самолет «ИЛ-18», а египетскому лидеру Насеру — две представительские «Чайки». Были и подношения британской королеве — бесценные музейные драгоценности.

Но и себя, любимого, Хрущев тоже не забывал: «По его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде, израсходовано около пяти млн. рублей (при тогдашнем официальном курсе 60 копеек за доллар США. — Ред.). У сына Хрущева — четыре легковых автомобиля, у зятя — два, по одной машине у жены и дочери, но за семьей закреплены еще четыре персональных автомобиля».

А еще скромник Хрущев держал 110(!) человек домашней прислуги…

Георгий ФИЛИН

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19388/-