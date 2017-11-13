И снова зрада: New York Times показала карту Украины, на которой Крым — спорная территория (ФОТО)

Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой полуостров Крым отмечен тем же цветом, что и территория России, и подписан как «спорная территория» (disputed).

Обратил на это внимание Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, а ныне — непримиримый «борец с Путиным».

«Эта карта в NYTimes изображает Крым в том же цвете, что и Россия, как „спорную” территорию. Оспариваемая Путиным, из-за захвата! Жалко и неправильно. Крым — это Украина. Исправьте», — написал он в своем микроблоге Twitter.

Как сообщала «Русская Весна», в Госдуме предложили отменить акты СССР о передаче Крыма УССР.

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