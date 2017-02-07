И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть

А почему бы нет. Я, например, верю, что в России появится Правительство с всамделишным Председателем! Председателем, живущим благородной целью – обустроить Россию таким образом, чтобы в ней хорошо жилось русскому человеку. Русский, значит гражданин России независимо от своего происхождения.

Начать надо с аврала по ликвидации многочисленных паразитирующих структур облепивших и тянущих на дно корабль с когда-то то ли славным, то ли грозным именем «Россия». Таких структур в стране больше сотни. Между тем вместо, например, Президента с братвой, многочисленных Дум с депутатами можно учредить простой Госсовет человек на триста. По три представителя от каждой губернии. От власти Губернатор, от народа Сенатор, от директорского корпуса Директоратор. Заседают два раза в год по десять дней весной и осенью. Встретились, обговорили, решили и по местам. Вот тебе и Законодательная власть во главе со Старшиной, сменяемым на каждом заседании. А страной рулит Исполнительная власть – Правительство во главе с Председателем. Тут, конечно, хорошо, если Председатель фартовый, а то могут за аврал-то и зарезать, если такая у него планида.

В стране явный политический застой. А поскольку политика это хорошо выраженная экономика, то застой экономический. В тоже время экономических застоев не бывает, это всегда путь. Назад. В политике одни и те же – прилепившиеся. Справедливости нет, раз нет правосудия. Демократии нет, раз нет связи народа с властью. Много чего нет, ну да об этом потом, как-нибудь…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17091/-