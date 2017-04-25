Украина 

Губернатор «Донецкой области» жалеет, что нельзя оставить ДНР без воды (ВИДЕО)

0 коментариев
Губернатор «Донецкой области» жалеет, что нельзя оставить ДНР без воды (ВИДЕО) | Русская весна

Глава оккупационной Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что украинские власти не могут перекрыть канал «Северский Донец Донбасс», обеспечивающий водой Донецк. 

«За воду они (ДНР — прим. „Русской Весны”) фактически со средины 2014 года ни одной копейки не платили», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. 

По словам Жебривского, если отрезать от водоснабжения ДНР, то без воды останется и оккупированный Мариуполь.

«К сожалению, в отличие от Луганска мы не можем перекрыть воду, потому что канал идет через территорию контролируемую, потом заходит на Горловку, Донецк, а потом идет на Мариуполь. Фактически перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя», — отметил «губернатор».

Читайте также: Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения

На видео с 1.24

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493133974

Другие новости:

9yxj3q_1466158564

Экономика Украины: будет ещё хуже. Александр Гончаров

0
1pnkkd_1487371683

На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО)

0
yscykv_1474573229

FT узнала о планах Нидерландов не ратифицировать соглашение ЕС и Украины

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *