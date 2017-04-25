Губернатор «Донецкой области» жалеет, что нельзя оставить ДНР без воды (ВИДЕО)

Глава оккупационной Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что украинские власти не могут перекрыть канал «Северский Донец — Донбасс», обеспечивающий водой Донецк.

«За воду они (ДНР — прим. „Русской Весны”) фактически со средины 2014 года ни одной копейки не платили», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Жебривского, если отрезать от водоснабжения ДНР, то без воды останется и оккупированный Мариуполь.

«К сожалению, в отличие от Луганска мы не можем перекрыть воду, потому что канал идет через территорию контролируемую, потом заходит на Горловку, Донецк, а потом идет на Мариуполь. Фактически перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя», — отметил «губернатор».

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