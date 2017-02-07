Грызлов: ВСУ продолжают наращивать группировку у линии фронта на Донбассе

Со стороны Украины к линии разграничения на Донбассе продолжается движение тяжелой техники, идет подвоз вооружений и боеприпасов. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил полпред президента РФ на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии размежевания в Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов, — сказал он. — Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. В нем контактная группа призвала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен Вооруженными силами Украины».

Особенную тревогу Грызлова вызывает минометный обстрел со стороны ВСУ контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вечером 6 февраля. «К счастью, инцидент не повлек жертв. Случившееся подтверждает нашу озабоченность безопасностью людей, пересекающих линию размежевания», — заключил он.

Как сообщало EADaily, за прошедшие сутки ВСУ 607 раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали села Яковлевка, Спартак, Жабичево и Крутая балка в Ясиноватском районе, зона бывшего аэропорта, Киевский и Петровский районы Донецка. При этом ВСУ сосредоточили в Марьинке (на западе Донецка) до 13 танков, а в поселке Новомихайловка Марьинского района — 2 САУ «Акация», под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции украинских силовиков усилили 3 РСЗО «Град», еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км к западу от Донецка).