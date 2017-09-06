Грызлов рассказал, что мешает обмену пленных в Донбассе

Введенный Киевом в действие закон об амнистии нарушает Минские соглашения, так как касается участников только «АТО», это является серьёзным препятствием для полного обмена «всех на всех», заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«В нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснётся только участников так называемой “АТО”. Однако этот закон никак не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска, то есть является односторонним», — заявил Грызлов.

По его оценке, «отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьёзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

Закон «Об амнистии в 2016 году», согласно которому участвующие в военной операции в Донбассе ВСУ, не совершившие тяжелых преступлений, выйдут на свободу, опубликован в официальной прессе и вступит в силу 7 сентября.

Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об амнистии в 2016 году».

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, под амнистию попадут около 1,7 тысячи силовиков.

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