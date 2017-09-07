Грузия все еще требует от Украины экстрадиции Саакашвили

Грузия по-прежнему требует от Украины экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, Министерство юстиции уже отправило в Киев дополнительную документацию по этому вопросу, заявила по завершении заседания правительства глава Минюста Тея Цулукиани.

«Украинская сторона обратилась к грузинской стороне с соответствующим письмом, где интересовалась, остается ли в силе требование об экстрадиции экс-президента», — заявила он.

В начале месяца пресс-служба Главной прокуратуры Грузии распространила информацию о том, что грузинская сторона в очередной раз обратилась к Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре Украины с ходатайством о задержании и экстрадиции третьего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию.

«Согласно украинскому законодательству, когда текущее уголовное дело в отношении разыскиваемого лица находится на стадии расследования, вопрос экстрадиции рассматривает Генеральная прокуратура Украины, а когда текущее уголовное дело в отношении разыскиваемого лица находится на этапе судебного рассмотрения, вопрос экстрадиции рассматривает Министерство юстиции. Исходя из указанного, так как все дела, существующие против Михаила Саакашвили, находятся на стадии судебного разбирательства, Главная прокуратура Грузии направила ходатайство о его задержании и экстрадиции Министерству юстиции Украины», — сказано в сообщении прокуратуры Грузии.

Позже заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов подтвердил информацию о том, что Министерство юстиции и Генпрокуратура Украины получили запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

«Генпрокуратура Украины получила от грузинской стороны гарантию, что лицо не будет привлекаться к ответственности по делам, не указанным в запросе. Также без согласия Украины его не выдадут третьему государству, и в отношении запрашиваемого лица будет соблюдено законодательство Грузии и предусмотренные международными договорами права и свободы человека», — заявил замминистра юстиции Украины.

По его словам, Министерство юстиции пересылает запрос и сопроводительные материалы в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки.

EADaily сообщало ранее, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после вступления в должность нового главы страны Георгия Маргвелашвили. Позже главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате порядка $ 5 млн госсредств на личные нужды. В настоящее время экс-президент Грузии объявлен во внутригосударственный розыск. Через некоторое время после выезда из Грузии, Саакашвили перебрался на Украину, где был назначен советником президента Украины, а 30 мая 2015 года — на пост губернатора Одесской области. В 2016 году он ушел в отставку и создал оппозиционную партию «Рух новых сил», добиваясь проведения досрочных парламентских выборов. 26 июля стало известно о лишении Саакашвили, который на тот момент находился в США, гражданства Украины. В ответ Михаил Саакашвили заявил, что намерен судиться с украинской властью за гражданство.

Несмотря на то, что Саакашвили в настоящее время является апатридом — лицом без гражданства, он уже успел побывать в Польше, Литве и Венгрии. До конца года он может пользоваться рабочей американской визой. В августе Саакашвили заявил, что 10 сентября собирается вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец». В то же время в Госпогранслужбе отметили, что не пропустят Михаила Саакашвили на территорию Украины в случае попытки возвращения. Кроме того, в администрации президента Украины ранее пояснили, что прекращение гражданства Украины Саакашвили было обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. Экс-глава Одесской ОГА заявил, что его подпись в анкете была подделана и потребовал «графическую экспертизу».