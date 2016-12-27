Грузия готова оказать России помощь в поиске погибших в авиакатастрофе

Грузия готова оказать России помощь в поиске погибших в результате крушения самолета Ту-154, если с российской стороны поступит такая просьба, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.

«Российская сторона не обращалась с такой просьбой. В любом случае, оказание гуманитарной помощи — обязательство любого государства. У нас есть опыт, когда соответствующие службы принимали участие в поисках людей, пропавших в горах во время оползней в Казбегском районе (у границы с РФ — EADaily). Люди пропадали вдоль границы в прошлом году. Так что такой опыт есть, и когда есть необходимость, соответствующие службы подключаются. Но, я повторяю, в данном случае к нам с такой просьбой не обращались», — цитирует Абашидзе РИА Новости.

Второй день поиски обломков самолета в координации с МЧС России ведут сотрудники МЧС Абхазии. В поисковой операции задействовано 82 абхазских спасателя, два катера. Они пока ничего не нашли. МЧС Абхазии также планировало задействовать авиацию.

Как сообщало EADaily, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся из Москвы в сирийский город Латакия на базу российских ВКС «Хмейним», потерпел крушение в Черном море через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка борта. На борту находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Вместе с ними в лайнере были съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза. Всего на борту было 92 человека.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. По последним данным, обнаружены тела 12 погибших. Поисковая операция в районе катастрофы проводится силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота.

26 декабря в ФСБ России пояснили, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.