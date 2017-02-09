Грузии приходится повернуться к России, раз Запад о ней забыл, — Stratfor

Европейский союз сейчас в большей степени обеспокоен внутренними вопросами, а политику новой администрации в Вашингтоне сложно предсказать, пишет Stratfor, и потому Грузии приходится идти на улучшение отношений с давним противником — Россией.

Это благоприятно сказывается в том числе на обстановке с частично признанными республиками — Абхазией и Южной Осетией, отмечают аналитики.

«Этот год должен быть для России хорошим», — начинают свою статью аналитики Stratfor. Хотя её финансовые проблемы далеки от решения, страна вот-вот выйдет из рецессии. Последние тенденции в Европейском союзе и приход к власти новой администрации США говорят о том, что и санкции с России могут снять или хотя бы ослабить. Поэтому для бывших советских республик вроде Украины, Молдавии и особенно Грузии эти изменения несут в себе необходимость пересмотра их внешней политики, отмечает автор статьи.

Что касается Грузии, то она стала искать возможность восстановить свои отношения с Россией ещё задолго до голосования по брекситу, когда динамика её сближения с Западом замедлилась.

Москва и Тбилиси провели немало торговых переговоров за последний год, отмечает издание, и они постоянно поддерживают контакт.

И судя по тому, что две страны заключили новое соглашение, которое позволяет транзит российского газа через Грузию в Армению, влияние России в регионе только растёт. Тем более что, судя по слухам, «Газпрому» было предложено купить 25% грузинской газонефтяной компании, которая контролирует трубопровод в Армению.

Тем временем грузинские политики и простое население обсуждают вероятность вступления страны в НАТО и Европейский союз. Парламентарии даже начали дебаты по поводу того, не нужно ли включить в Конституцию положение, обязывающее лидеров государства стремиться к членству в этих институтах. При этом сами грузины в этом вопросе придерживаются разных точек зрения, и за вступление в ЕС высказались лишь 53% респондентов, тогда как треть опрошенных, наоборот, хотела бы улучшить отношения с Россией.

Такие перемены влияют и на взаимоотношения Грузии с отделившимися от неё территориями: Абхазией и Южной Осетией. Так, Абхазия и Россия начали переговоры с Грузией, которые призваны предотвратить конфликт вдоль линии демаркации.

Южная Осетия, в свою очередь, объявила, что может открыть торговый пункт на границе с Грузией, что говорит о том, что торговля между двумя странами может возобновиться. В Тбилиси также обсуждают идею изменить законы так, чтобы те, кто без предварительного предупреждения приезжает в Грузию через территории частично признанных республик, не попадали в тюрьму, а лишь штрафовались.

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Грузия даже может восстановить дипломатические отношения с Россией, предрекает автор статьи. Об этом заявлял специальный представитель Грузии по связям с Россией. Они были разорваны после короткой войны между двумя странами в 2008 году. Особенно важно для Тбилиси сохранять каналы связи с Россией в условиях, когда около 10 тыс. российских солдат находятся на территории её отделившихся регионов.

Тбилиси постарается сохранить некую гибкость в своей внешней политике по мере поворота к России и по мере изменения обстановки в США и Европе, отмечает издание. И всё же вряд ли Грузия станет пересматривать свою позицию по поводу отношений с Западом, с которым она уже подписала немало партнёрских соглашений за последние годы.