Украина 

Группу украинцев задержали у берегов Англии

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Группу украинцев задержали у берегов Англии | Русская весна

Семеро граждан Украины были задержаны в воскресенье у берегов Великобритании по подозрению в незаконном пересечении границы, пишет издание Ipswitch Star.

Береговая охрана получила от парусной лодки, на которой находились украинцы, сигнал бедствия, после чего направила в тот район спасателей. Спасатели по прибытии обнаружили, что яхта села на мель в устье реки в районе города Орфорд.

Представитель министерства внутренних дел сообщила, что задержанные были доставлены в местные участки полиции, где они будут допрошены.

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Телерадиокорпорация Би-би-си отмечает, что это уже второй случай за последние несколько лет, когда группу украинцев задерживают в районе Орфорда. В июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно на Украину.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493616579

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