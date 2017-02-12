Группа украинских военных не вернулась с задания в Луганской области

В Луганской области группа украинских военных сегодня днем не вернулась с выполнения задания. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-офицер тактического группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — сказал Завтонов.

Он добавил, что не может сообщить более подробную информацию об пропавшей группе. Однако отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.

Очередной виток обострения обстановки в Донбассе возник в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.