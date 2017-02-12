Проишествия 

Группа украинских военных не вернулась с задания в Луганской области

0 коментариев

Иллюстрация tribun.com.ua

В Луганской области группа украинских военных сегодня днем не вернулась с выполнения задания. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-офицер тактического группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — сказал Завтонов.

Он добавил, что не может сообщить более подробную информацию об пропавшей группе. Однако отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.

Очередной виток обострения обстановки в Донбассе возник в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/gruppa-ukrainskih-voennyh-ne-vernulas-s-zadaniya-v-luganskoy-oblasti

Другие новости:

r56yoj_1482899523

Эксперты подтвердили отравление метанолом у 74 умерших в Иркутске

0
x1touf_1455407403

Суд арестовал задержанных в Екатеринбурге семерых членов ДАИШ

0
eao0vu_1458422643

В Москве начался снос торгового центра «Пирамида»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *