«Грудь не моя!» — Лолита прокомментировала снимок, опубликованный СБУ

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», таким странным образом украинская контрразведка обыграла запрет Милявской, у которой в Киеве проживают мать и дочь, на въезд в «незалежную».

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В беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» Лолита отметила, что ожидала подобных провокаций со стороны «заряженных» людей с Украины.

«Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня всё больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются.

Я понимала, что сразу польётся на меня куча всего с той стороны, от заряженных людей, не от обычных нормальных граждан Украины и России, а от этих вот, специально сидящих на зарплате.

Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить — конечно, формы разные…

Всё (действия по запрету въезда на Украину и последующий пост в соцсети — прим. РВ) говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения.

СБУ сейчас этой фотографией показало всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю.