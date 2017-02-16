Украина 

Гройсман пообещал, что добьется «чрезмерного роста цен» (ВИДЕО)

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Гройсман пообещал, что добьется «чрезмерного роста цен» (ВИДЕО) | Русская весна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на заседании кабинета министров «незалежной», заявил, что задача правительства сегодня — добиться «чрезмерного роста любых цен».

«Наша задача сегодня — сделать все для того, чтобы получить чрезмерное… чрезмерный рост любых цен в нашей стране», — откровенно заявил глава украинского правительства.

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В комментариях под видео пользователи Сети отмечают, что Гройсман первый раз сказал правду, к тому же досрочно выполнил взятые на себя обязательства. 

Что именно имел в виду украинский премьер, осталось загадкой.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487219248

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