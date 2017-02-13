Украинский премьер Владимир Гройсман заявил о необходимости решить проблему торговой блокады Донбасса. Он указал, что следует разделять проблему контрабанды и потребления угля. По его словам, из 24 млн тонн угля, которые требуются Украине в год, «9 млн тонн — это антрацит, который добывается на территории, которая остается неконтролируемой».

Гройсман напомнил, что на угле работают ТЭС и на ТЭЦ: «Альтернативы углю нет, а переход на газ еще больше взвинтит тарифы». Он призвал не доводить ситуацию до «остановки промышленности и веерных отключений по всей территории страны». «Для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить», — сказал Гройсман.

По мнению премьера Украины, с контрабандой нужно бороться, но нужно блокировать перемещение контрабандных товаров, а не тепло и металлургию.

Как сообщало EADaily, ранее украинский депутат-националист Семен Семенченко объявил о планах по блокированию всех железных дорог, ведущих в ЛДНР. В начале февраля украинские каратели из нацбатов приступили к осуществлению этих планов: вблизи города Артемовск (Бахмут по-киевски) в Донецкой области была заблокирована железная дорога, ведущая в ДНР. 8 февраля к диверсантам присоединились бойцы ВСУ. В то же время в Киеве признают, что без угля с Донбасса Украине не обойтись.