Григорий Кваснюк: Украина после 1991 года пошла черт его знает каким путем

Ведущий передачи «Правда», одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Вообще Украина, как государство, как режим, не только сегодня, но и с первой минуты своего существования после 1991 года, пошла черт его знает каким путем. Есть народ русины, который признает вся Европа, куда и стремится страна. Но при этом Украина говорит: нет, вы не русины – вы украинцы», — сказал Григорий Кваснюк.

«Доходит уже до комедии: армянин ругается с грузином в присутствии еврея премьера и все трое кричат «я украинец!» — добавил собеседник News Front.