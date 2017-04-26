Григорий Кваснюк: Украина после 1991 года пошла черт его знает каким путем
Ведущий передачи «Правда», одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Вообще Украина, как государство, как режим, не только сегодня, но и с первой минуты своего существования после 1991 года, пошла черт его знает каким путем. Есть народ русины, который признает вся Европа, куда и стремится страна. Но при этом Украина говорит: нет, вы не русины – вы украинцы», — сказал Григорий Кваснюк.
«Доходит уже до комедии: армянин ругается с грузином в присутствии еврея премьера и все трое кричат «я украинец!» — добавил собеседник News Front.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/26/grigorij-kvasnyuk-ukraina-posle-1991-goda-poshla-chert-ego-znaet-kakim-putem/