Григорий Кваснюк: Дегенераты и бандерлоги, которые пытаются украинизировать Одессу, в бешенстве

Одесский политолог и журналист Григорием Кваснюком в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«В Одессе несколько дней подряд, буквально вчера это закончилось, были с визитом мощи святого Пантелеймона. Это почитаемый в православном мире Святыни, мощи были привезены из Афона. Круглые судки был доступ к этим Святыням в православном мире, а православный мир – русский мир, одна из основных частей русского мира. Желающих людей было много в Одессе. Круглые сутки очереди в 1.5 км никуда не уходила. Эта ситуация приводит в дрожь этих дегенератов, пытающихся переделать нас в Коцюбеевск», — сказал Григорий Кваснюк.