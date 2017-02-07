Григорий Кваснюк: Дегенераты и бандерлоги, которые пытаются украинизировать Одессу, в бешенстве
Одесский политолог и журналист Григорием Кваснюком в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«В Одессе несколько дней подряд, буквально вчера это закончилось, были с визитом мощи святого Пантелеймона. Это почитаемый в православном мире Святыни, мощи были привезены из Афона. Круглые судки был доступ к этим Святыням в православном мире, а православный мир – русский мир, одна из основных частей русского мира. Желающих людей было много в Одессе. Круглые сутки очереди в 1.5 км никуда не уходила. Эта ситуация приводит в дрожь этих дегенератов, пытающихся переделать нас в Коцюбеевск», — сказал Григорий Кваснюк.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Григорий Кваснюк; новости Украина; Украина; украинизация Одессы; фашисты на Украине
По материалам: http://news-front.info/2017/02/07/grigorij-kvasnyuk-degeneraty-i-banderlogi-kotorye-pytayutsya-ukrainizirovat-odessu-v-beshenstve/