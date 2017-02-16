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Гречанка 45 и 46 серия: дата выхода 16.02.2017, смотреть онлайн. Ясное дело что девушка с удовольствием звонит в такую службу и делает заказ данного такси на свадьбу. Нииколай в полном шоке от подобного вызова и выступает против того, чтобы возить свою бывшую возлюбленную в такой ответственный день для Ольги, но все же вскоре дает позитивный ответ. В день бракосочетания Алекс попросил Колю, чтобы он повез их в какое-то романтическое место и Николай отвозит влюбленных жениха и невесту в тот самый лес, где Николай с Ольгой когда-то провели ночь вместе. Алекс и Саша идут для того, чтобы собрать дрова, а в это время Николай целуется с Ольгой и ее муж стает случайным свидетелем этого поцелуя.

Гречанка 45 и 46 серия: дата выхода 16.02.2017, смотреть онлайн анонс. Татьяна все также как и ранее планомерно готовится к побегу, для нее уже найден халат медсестры и остается только дожидаться того дня, когда Лиды не будет в больнице.

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