Гражданский поступок: неравнодушный крымчанин пожаловался на Януковича в Следственный Комитет

Неравнодушный крымчанин, руководитель информагентства «News Front» и депутат Бахчисарайского горсовета Константин Кнырик написал заявление в Следственный Комитет России с требованием проверить высказывания экс-президента Украины Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Об этом пишет «КП.ру».

«5 июля 2017 года во время публичного выступления установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о своем желании, “чтобы Крым вернулся в состав Украины”», — напоминает Константин Кнырик.

По мнению Кнырика, экс-президент «незалежной» нарушил закон, а потому крымчанин просит СК РФ провести проверку данных высказываний на предмет нарушений действующего законодательства.

«Представьте теоретически, если бы бывший немецкий чиновник на пресс-конференции в Москве заявил, что «желает присоединения Калининграда к Германии», какой был бы ответ и реакция, а тут мы спокойно слушаем и еще рассуждаем, зачем и для кого он это сказал», — отметил Кнырик.

Крымский депутат подчеркнул, что полуостров — не тема для дипломатических уловок и политического пиара для пытающихся реабилитироваться политиков.

Крым — это люди, которые очень долго шли домой, боролись за это 23 года и сейчас никому не позволено высказывать свои «хотелки», тем более публично.

«Мы сделали свой выбор осознано, не только в марте 2014, а все 23 года, под постоянными репрессиями, но с гордостью неся флаг России», — отметил Кнырик.

Если Следственный комитет России решит, что Виктор Янукович нарушил закон, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, изгнанный экс-президент Украины Виктор Янукович, ныне проживающий в России, заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Однако он уточнил, что все будет зависеть от жителей Крыма.

Он признал, что в 2014 году в момент обострения политической ситуации крымчане, когда «приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи». Также Янукович заявил, что его задача — остановить войну на Донбассе.

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