Гражданку России нашли убитой в США

В американском штате Орегон полиция задержала местного жителя Уильяма Чейса Харгроува, который подозревается в убийстве 27-летней гражданки России Анны Репкиной, которая приехала жить в округ Бентон 1 марта из Москвы. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным следствия, мужчина произвел в затылок женщины один выстрел из огнестрельного оружия. Тело погибшей было обнаружено на прошлой неделе в труднодоступной местности в более чем 150 км от Портленда.

Полицейские предполагают, что между убитой и задержанным были любовные отношения. Однако мужчина одновременно встречался и с другой женщиной, которая узнав о сопернице потребовала от возлюбленного сделать выбор. После этого, по всей видимости, он и решился на убийство.