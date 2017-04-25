Проишествия 

Гражданку России нашли убитой в США

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Иллюстрация: tumblr.com

В американском штате Орегон полиция задержала местного жителя Уильяма Чейса Харгроува, который подозревается в убийстве 27-летней гражданки России Анны Репкиной, которая приехала жить в округ Бентон 1 марта из Москвы. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным следствия, мужчина произвел в затылок женщины один выстрел из огнестрельного оружия. Тело погибшей было обнаружено на прошлой неделе в труднодоступной местности в более чем 150 км от Портленда.

Полицейские предполагают, что между убитой и задержанным были любовные отношения. Однако мужчина одновременно встречался и с другой женщиной, которая узнав о сопернице потребовала от возлюбленного сделать выбор. После этого, по всей видимости, он и решился на убийство.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/grazhdanku-rossii-nashli-ubitoy-v-ssha

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