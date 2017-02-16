Гражданин США украинского происхождения напал на москвича с арматурой

Гражданин США украинского происхождения напал на москвича с куском арматуры.

Инцидент случился в столичном районе Замоскворечье, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывший на вызов в 5-м Монетчиковском переулке наряд полиции выяснил, что в подъезде на первом этаже произошел конфликт между 31-летним гражданином США, уроженцем Украины, и 27-летним москвичом.

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«Полицейские выяснили, что иностранец, будучи нетрезвым, поднял в подъезде отрез арматуры и, угрожая оппоненту убийством, не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Мужчину оперативно задержали, он был полностью изобличен в содеянном. Арматуру изъяли. По данному случаю информация доведена до посольства США», — рассказывают полицейские.

В помещении дежурной части задержанный сказал полицейским, что чувствует себя плохо и был доставлен на обследование в одну из столичных больниц с подозрением на алкогольное отравление.

Решается вопрос о возбуждении в отношении американца уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».