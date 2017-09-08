Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)
В ВСУ разразился грандиозный скандал: генерал назвал боевиков «АТО» трусами, мародёрами и ворами. А с Россией воевать невозможно, из-за того, что она сильная и могучая держава.
Боец батальона «Донбасс» заявил, что заместитель штаба командования Сухопутных войск Украины генерал-майор Петр Никитенко назвал бойцов добровольческого батальона «Донбасс» мародерами, об этом Роман Кириченко сообщил на своей странице в соцсети.
«Обидно слышать из уст генерала, что батальон „Донбасс”, награбив, бежал из Иловайска, зная, как много ребят там погибло и попало к врагу в плен.
Почему вы приходите в наши окопы и несете чушь?» — написал Кириченко.
Он заявил, добровольцы не признают Никитенко генералом и назвал его «генеральской гнидой».
«После этого визита, нашему возмущению нет предела. Недопустимо на четвертом году АТО говорить бойцам деморализующие вещи. Бойцам, которые почти каждый день находятся под обстрелом, рискуют жизнью, устают. Ох… но „стимулирует на победу” !! Останьтесь на неделю, возьмите лопату, покопайте траншеи, постреляйте в ответ (сначала спросите разрешения на огонь в ответ, если успеете), получите пулю от снайпера в каску. И может тогда Вы поймете, что мы за каждый метр Украины мы готовы идти до конца», — написал Кириченко в Facebook.
Через два дня после публикации этого сообщения, волонтер Роман Доник заявил, что генерал Никитенко отозван из зоны «АТО» и будет сурово наказан. Волонтеры якобы об этом позаботились.
«Генерал-майор Никитенко по решению НГШ отозван из АТО. Назначено расследование. Скорее всего будет какое-то кадровое решение. Скорее всего — будет больно. Никто не имеет никакого права, в первую очередь морального, унижать солдата. В первую очередь генералы. Это позиция Муженко. Не говоря уже о возвеличивании армии России. За это будет отдельный разговор. Будем следить за развитием событий», — пишет Доник.
При таком уровне самостоятельности и самоуправстве добробатов неудивительно, что киевские власти не в состоянии навести порядок среди подразделений в зоне «АТО» и добиться прекращения огня и устойчивого перемирия на Донбассе.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504863536