Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)

В ВСУ разразился грандиозный скандал: генерал назвал боевиков «АТО» трусами, мародёрами и ворами. А с Россией воевать невозможно, из-за того, что она сильная и могучая держава.

Боец батальона «Донбасс» заявил, что заместитель штаба командования Сухопутных войск Украины генерал-майор Петр Никитенко назвал бойцов добровольческого батальона «Донбасс» мародерами, об этом Роман Кириченко сообщил на своей странице в соцсети.

«Обидно слышать из уст генерала, что батальон „Донбасс”, награбив, бежал из Иловайска, зная, как много ребят там погибло и попало к врагу в плен.

Почему вы приходите в наши окопы и несете чушь?» — написал Кириченко.