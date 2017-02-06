Гостиница, отказавшаяся заселять геев, стала лучшим мини-отелем России (ФОТО)

Небольшая гостиница «Остров-парк» в городе Острове Псковской области, которая ранее стала известна своим отказом заселять пару гомосексуалистов, теперь получила почётное звание «Лучший мини-отель России».

Такой рейтинг популярный американский сайт путешествий составляет каждый год, напоминает Life.

«Безусловно, это большая честь для нас, и мы будем стараться не уронить заданную планку, — отметил управляющий Дмитрий Блицын на своей странице в соцсети. — Огромное спасибо всем нашим гостям за высокую оценку нашей работы!»

Фото: страница с рейтингом сайта TripAdvisor

Напомним, об особой политике гостиницы стало известно из негативного отзыва двух посетителей на сайте. Они заявили, что им было отказано в заселении из-за того, что у них гражданство ЕС.

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Однако в администрации отеля заверили, что дело было в сексуальной ориентации гостей. Они её открыто демонстрировали как персоналу, так и другим гостям.

Управляющий гостиницы тогда подчёркивал, что российских законов не нарушил, потому как отель имеет право на свои внутренние правила.