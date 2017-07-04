Госсекретарь Тиллерсон посетит Украину 9 июля, — СМИ

9 июля, в следующее воскресенье, госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в МИД Украины.

«Сообщается, что Тиллерсон прибудет 9 июля с коротким визитом на 2–2,5 часа. Пока неизвестно, с кем госсекретарь США встретится в Киеве. Стоит отметить, что этот визит считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев «будут продолжены наши наработки в Вашингтоне».

По сравнению с длительностью встречи Порошенко с Трампом в Белом доме, два часа в Киеве — это в самом деле достижение украинской дипломатии.

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