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Госсекретарь США прокомментировал итоги встречи с Лавровым

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Госсекретарь США прокомментировал итоги встречи с Лавровым | Русская весна

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым продуктивной, передает агентство Блумберг.

В четверг Лавров и Тиллерсон провели первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.

По данным агентства, Тиллерсон также заявил, что США будут отстаивать свою позицию в отношениях с РФ в тех вопросах, в которых две страны не сходятся во взглядах.

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Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят как вопросы двусторонней повестки дня, так и международную проблематику, в частности, мировые кризисы.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487256429

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