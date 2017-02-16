Госсекретарь США прокомментировал итоги встречи с Лавровым
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым продуктивной, передает агентство Блумберг.
В четверг Лавров и Тиллерсон провели первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.
По данным агентства, Тиллерсон также заявил, что США будут отстаивать свою позицию в отношениях с РФ в тех вопросах, в которых две страны не сходятся во взглядах.
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Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят как вопросы двусторонней повестки дня, так и международную проблематику, в частности, мировые кризисы.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487256429