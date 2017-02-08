Россия 

Госдума проголосовала за бессрочную бесплатную приватизацию жилья в России

0 коментариев
Госдума проголосовала за бессрочную бесплатную приватизацию жилья в России | Русская весна

Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.

Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486544436

Другие новости:

co46sj_1458584105

Украина надеется дестабилизировать ситуацию в Крыму, — Патрушев

0
kmpxr5_1463263683

Владимир Корнилов: Политика сокрытия этнических корней преступности ведет в тупик

0
coevlx_1482418082

Чуда св. Януария не произошло: католики в ожидании катастрофы

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *