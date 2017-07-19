Россия 

Госдума одобрила закон о курортном сборе

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Госдума одобрила закон о курортном сборе | Русская весна

Закон о введении курортного сбора в нескольких российских регионах принят Госдумой в третьем чтении. Уплата сбора будет обязательна для всех совершеннолетних туристов, прибывающих на срок более 24 часов в Крым, Краснодарский, Ставропольский края, а также Алтайский край.

Размер сбора составит от 50 до 100 рублей. При этом право вводить сбор будет только у муниципалитетов, которые получат 70% доходов от выплат на своей территории. Так, в Ставропольском крае налог на отдыхающих планируется ввести в четырех городах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.

Эти деньги будет запрещено использовать для строительства дорог и объектов ЖКХ, а в случае неудачи муниципалитеты смогут отказаться от взимания денег с туристов.

Закон начнет действовать с 1 мая следующего года. Некоторые категории граждан получат льготы или будут освобождены от уплаты сбора, в том числе инвалиды первой группы и сопровождающие их лица, а также дети-инвалиды.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1500461539

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One thought on “Госдума одобрила закон о курортном сборе

  • 19.07.2017 at 19:39
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