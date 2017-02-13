Госдеп: санкции США почти не повлияли на экономику России

Экономисты госдепартамента США признали, что американские санкции не оказали масштабного влияния на экономику России.

Согласно опубликованному докладу, санкции ударили по отдельным компаниям, которые могли терять более половины стоимости активов и более 30% операционной прибыли.

Но вот экономика РФ непосредственно от санкций потеряла только около 1% ВВП. При этом страны ЕС из-за американских санкций потеряли 0,13% ВВП.

Впрочем Госдеп все равно с помощью этого исследования оправдывает политику администрации Барака Обамы, которая настаивала на том, что санкции направлены не на экономику, а на отдельных лиц.

Но зачем же тогда нужны санкции против целых отраслей экономики России? Ответ прост: бывшая администрация пыталась сделать «хорошую мину при плохой игре».

Неэффективность антироссийских санкций стала понятна в первые месяцы 2015 г., поэтому позже Обама и его соратники пытались оправдать себя. Новый доклад Госдепа преследует эту же цель. Между тем, Белый дом неоднократно менял свою позицию, приписывая те или иные проблемы именно влиянию санкций.

Так, например, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в период девальвации рубля объяснял это влиянием американских санкций, затем он переложил «ответственность» на нефтяные цены, а когда рубль стабилизировался, то он вовсе сказал, что влияние санкций сложно определить.

Кроме того, сторонникам сохранения санкций необходимо убедить Дональда Трампа в том, что снимать или смягчать ограничения нельзя, а сделать это можно только в том случае, если убедить всех в их эффективности.

Авторы исследования Госдепа определили 269 компаний, которые, по их мнению, связаны с лицами, против которых были применены санкции.

«Наш главный вывод состоит в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, получили ущерб от санкций, если сравнить их с другими компаниями», — говорится в докладе.

При этом Госдеп признал, что падение ВВП РФ в последние годы в основном объясняется проблемами на рынке нефти. Сами же санкции оказали только небольшой негативный эффект, а другие позитивные факторы вовсе отменили влияние санкций.

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