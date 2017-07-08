Госдеп рассказал о сути соглашения по перемирию в Сирии

Идея перемирия в Сирии заключается в прекращении насилия, а не в предоставлении преимуществ одной из сторон, заявил собеседник РИА Новости в Госдепартаменте США, комментируя объявленный с 9 июля режим перемирия на юго-западе Сирии.

«Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта», — сказал он.

Кроме того, источник отметил, что соглашение по деэскалации ситуации на юго-западе Сирии между США, РФ и Иорданией основано на поиске возможности повлиять на каждую из сторон конфликта для прекращения насилия.

EADaily ранее сообщало, что Россия и США достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. Как заявил после первых личных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров, согласован меморандум о создании зоны деэскалации в районах Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда.

«В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 (часов) пополудни по дамасскому времени с 9 июля. Меморандум согласован в столице Иордании Аммане, где завершили работу эксперты России, США и Иордании», — сказал Лавров, передает РИА Новости.

Москва и Вашингтон взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся.