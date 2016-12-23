Госдеп призвал Россию отменить закон об иноагентах

Госдепартамент США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби.

«Использование термина „иностранный агент“ — это осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдепа.

В нём Кирби призвал российское правительство немедленно отменить этот закон и «соблюдать международные обязательства в сфере прав человека».

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил задуматься над тем, должны ли телеканал RT и агентство Sputnik быть зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов.