Россия 

Госдеп призвал Россию отменить закон об иноагентах

0 коментариев
Госдеп призвал Россию отменить закон об иноагентах | Русская весна

Госдепартамент США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби.

«Использование термина „иностранный агент“ — это осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдепа.

В нём Кирби призвал российское правительство немедленно отменить этот закон и «соблюдать международные обязательства в сфере прав человека».

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил задуматься над тем, должны ли телеканал RT и агентство Sputnik быть зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482472791

Другие новости:

4k863h_1455598805

Одержимость Запада «сменой режимов» породила кризис, — Пушков

0
lof9jk_1471996803

Окаянный август

0
6boc73_1452358805

Клинцевич: Россия задействовала далеко не все свои мощности в Сирии

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *