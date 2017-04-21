Госдеп обеспокоен запретом «Свидетелей Иеговы» в России

США «крайне обеспокоены» решением Верховного суда (ВС) РФ внести «Свидетелей Иеговы» в число экстремистских организаций, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

«США чрезвычайно обеспокоены подавлением в России религиозных меньшинств, включая „Свидетелей Иеговы”», — отметил он.

Тонер призвал США «гарантировать, что законы по борьбе с терроризмом и экстремизмом не применяются в отношении мирных религиозных меньшинств».

Он также призвал российские власти «отменить запрет на деятельность „Свидетелей Иеговы”».

ВС России 20 апреля признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу.

Представители «Свидетелей Иеговы» заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.

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