Украина 

Госдеп назвал дату встречи Тиллерсона и Порошенко

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Госдеп назвал дату встречи Тиллерсона и Порошенко | Русская весна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля, сообщил госдепартамент США.

«Секретарь Тиллерсон нанесет официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится президентом Порошенко», — говорится в сообщении ведомства.

«Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины», — отмечается в сообщении госдепа.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499274169

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