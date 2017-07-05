Госдеп назвал дату встречи Тиллерсона и Порошенко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля, сообщил госдепартамент США.

«Секретарь Тиллерсон нанесет официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится президентом Порошенко», — говорится в сообщении ведомства.

«Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины», — отмечается в сообщении госдепа.

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