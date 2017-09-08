Госдеп: Мы не хотим действий по принципу «око за око» с Россией

США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу “око за око”», — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.

Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.

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