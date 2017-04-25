Горы львовского мусора заметили в Лондоне, — The Guardian
Горы львовского мусора заметили в Лондоне: британское издание первого эшелона The Guardian выпустило статью про мусорный кризис, который охватил Львов и затронул всю Украину.
Не прошел этот факт незамеченным и в украинских СМИ, где с восторгом цитируют слова «Львов — прекрасный и современный город, с архитектурой эпохи Габсбургов и интересными кафе», игнорируя несколько следующих абзацев про беспомощность властей и катастрофическую санитарную ситуацию.
В материале подробно освещается противостояние мэра Львова Садового и Петра Порошенко, акцент сделан на словах Садового о том, что президент давит на него, как на политического оппонента, при помощи мусорного вопроса.
Говорится и об отсутствии циклов переработки мусора на «постсоветской Украине»: в Европе до 40% твердых отходов перерабатываются, в то время как 95% украинского мусора «хоронят в землю».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493098846