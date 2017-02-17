Горсовет Мелитополя призвал Порошенко защитить русский язык

Депутаты Мелитопольского городского совета Запорожской области большинством голосов поддержали обращение к президенту Украины с требованием принять законопроект нардепа Евгения Балицкого по защите русского языка. По мнению депутатов, данный законопроект отвечает интересам украинского государства и его многонационального народа.

«Для большинства жителей юго-востока Украины русский язык является родным и нельзя в угоду политической конъюнктуре лишить их конституционного права общаться на родном языке», — говорится в обращении.

Решение поддержали 22 из 40 депутатов, сообщают местные информагентства, несмотря на то, что мэр Мелитополя Минько от БПП выступил против инициативы.

«Сохранение конституционного права каждого гражданина на общение на родном языке, его культурных традиций выступают важными факторами гражданского мира в Украине, залогом сохранения единства и неделимости нашего государства.

Мы, депутаты Мелитопольского городского совета, от имени своих избирателей поддерживаем и требуем от Верховной Рады Украины принятия проекта закона, разработанного народным депутатом Украины Е. Балицким, а от Президента Украины — его подписания», — указано в тексте обращения горсовета.

Комментируя обращение, депутат горсовета Николай Карандаш отметил, что «в Мелитополе есть несколько русскоязычных школ, а также факультативное изучение других языков. Поэтому финансирование со стороны государства тех учеников, которые желают изучать русский и другие языки, должно быть. Законом также прописано финансирование издания книг на русском и других языках», — подчеркнул депутат.

Против инициативы выступил мэр Мелитополя Сергей Минько. «Притеснения нет. А вот такие проекты решений только дают возможность «раскачивать лодку», — отметил он.

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