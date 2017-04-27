Гордимся дружбой с русским народом! — В Дамаске началась акция «Ленточка Победы» — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

26 апреля в Дамасском университете продолжилась начатая в Москве международная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая великой Победе над фашизмом (учитывая местные особенности, все же Сирия — это мусульманская страна, организаторами было выбрано название «ленточка Победы»).

Об этом в репортаже «Русской Весны».

В Сирии акция также демонстрирует поддержку совместной борьбы российской и сирийской армий с международным терроризмом.

В организации мероприятия приняли участие Союз сирийских студентов и отделение «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Акция началась в 11 утра на площади перед медицинским факультетом университета. Интересный факт — на этой же площади в 2012 году оппозиционеры пытались организовать антиправительственные студенческие выступления. Преподаватели университета говорят об этом с грустными улыбками — сегодняшние студенты, вдоволь насмотревшись на последствия «мирных демонстраций», настроены исключительно патриотично.

Многие выпускники сейчас на фронте — получив офицерские звания, воюют в сирийской армии. Есть и павшие смертью храбрых (их называют «шахидами») — к ним особое отношение — в университете висят их портреты, студенты и преподаватели помогают родным погибших.

Несмотря на то, что заранее о мероприятии не объявляли, волонтёры раздали более полутора тысяч лент в течение 30 минут. При этом символов Победы хватило далеко не всем… Российскими журналистами и военнослужащими были также подготовлены листовки с объяснениями цветов и значения «ленты Победы», а также наглядной инструкцией с вариантами ее ношения.

В листовке особо отмечается, что ленточка, являясь символом Победы в Великой Отечественной войне, сегодня в Сирии также «демонстрирует вашу (сирийского народа) поддержку российской армии, которая плечом к плечу с героической сирийской армией борется с международным терроризмом».

В ходе акции нашему корреспонденту удалось взять несколько коротких интервью у студентов университета:

Студенты рассказали, что гордятся дружбой с русским народом.

Первый студент на видео говорит: «Сегодня мы раздаём эти ленточки, потому что гордимся дружбой с русским народом и армией России, и мы благодарны за помощь, которую они оказывают. В эти тяжёлые времена они являются нашими друзьями. И мы как студенты университета благодарим российский народ и правительство России за то, что они борются за справедливость. Это будет записано в истории, что Россия всегда стоит за справедливость».

Студентка добавляет:

«Мы сегодня участвуем в раздаче этих ленточек. Это в честь победы российской армии над немецкими фашистами. Этой раздачей мы также поддерживаем российскую армию, которая помогает нам в это тяжелое время».

Другой молодой человек рассказывает:

«Мы сегодня хотим принять участие в акции совместно с русским народом, который нам помогает».

Студенты-медики благодарят Россию, нашу армию и Владимира Путина:

«Мы, студенты медицинского факультета, благодарим наших друзей, российский народ, русскую армию и всех, кто поддерживает нас, особенно Президента России Путина».

По словам начальника отделения «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Геннадия Рыжова, после Дамаска акция «ленточка Победы» продолжится в других сирийских городах — Алеппо и Латакии.

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