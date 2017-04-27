Google придется признать Крым российским и разрешить доступ пользователям системы Android с полуострова к магазину предложений Google Play.

Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое заключило с корпорацией мировое соглашение.

Кроме того, по условиям данного соглашения Google должна дать пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России, в том числе и в Крыму.

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google», — отметили в ФАС.

При этом при невыполнении данного пункта корпорации грозит судебное разбирательство.

Напомним, что из-за санкций США американская компания Google прекратила обслуживание ряда сервисов на Крымском полуострове.

Позже ФАС признала, что Google нарушает закон «О защите конкуренции», и предписала устранить нарушения. После судебных разбирательств служба и корпорация пошли на мировое соглашение, частью которого, помимо выплаты штрафа в размере 438 млн рублей, стал пункты о выборе поисковой системы и доступности сервисов по всей территории России, включая Крым.

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