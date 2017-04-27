Google придется признать Крым российским
Google придется признать Крым российским и разрешить доступ пользователям системы Android с полуострова к магазину предложений Google Play.
Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое заключило с корпорацией мировое соглашение.
Кроме того, по условиям данного соглашения Google должна дать пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России, в том числе и в Крыму.
«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google», — отметили в ФАС.
При этом при невыполнении данного пункта корпорации грозит судебное разбирательство.
Напомним, что из-за санкций США американская компания Google прекратила обслуживание ряда сервисов на Крымском полуострове.
Позже ФАС признала, что Google нарушает закон «О защите конкуренции», и предписала устранить нарушения. После судебных разбирательств служба и корпорация пошли на мировое соглашение, частью которого, помимо выплаты штрафа в размере 438 млн рублей, стал пункты о выборе поисковой системы и доступности сервисов по всей территории России, включая Крым.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493284176