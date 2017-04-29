Гонка в воздухе: Россия и США работают над проектами скоростных вертолетов (ФОТО)

В апреле американские авиастроительные корпорации Boeing и Lockheed Martin продемонстрировали широкой публике свои проекты перспективных скоростных вертолетов, которые в будущем должны стать основой армейской авиации США.

Boeing опубликовала на официальном сайте компании видеоролик с испытаниями винтокрылого разведчика S-97 Raider, Lockheed Martin раскрыл подробности программы FVL-M, в рамках которой разрабатываются две машины — ударная и транспортная.

Оба проекта пока далеки от завершения, но уже можно судить, каким видят американские авиаконструкторы вертолет XXI века.

© Фото: Lockheed Martin Corporation

Проект Sikorsky-Boeing FVL-M

Не отстают от них и российские специалисты. В нашей стране ведется разработка ряда проектов скоростных вертолетов как военного, так и гражданского назначения, не уступающих по своим характеристикам западным образцам.

Несмотря на то что финансирование ряда перспективных программ было урезано в связи с сокращениями оборонного бюджета, у России есть все возможности не отстать в этой скоростной гонке от вероятного противника.

Прототип Х

Базой, на которой будет строиться вся американская программа скоростных вертолетов, стала экспериментальная машина Sikorsky X2, впервые поднявшаяся в воздух 27 августа 2008 года.

Уже через два года прототип установил неофициальный мировой рекорд скорости среди винтокрылой техники, разогнавшись до 460 километров в час.

Таких характеристик американским конструкторам удалось достичь благодаря использованию ряда технологических хитростей.

© Фото: Lockheed Martin Corporation

Sikorsky X2 Technology

Х2 построен по соосному принципу и имеет два несущих винта, один располагается над другим.

Подобная схема нам хорошо известна, она была реализована в вертолетах КБ Камова — Ка-50, Ка-52, Ка-27, Ка-226 и других.

У таких машин выше маневренность, устойчивость к боковому ветру, их проще пилотировать в горах и над пересеченной местностью. На больших скоростях, когда у летчика мало времени на принятие решения, эти достоинства становятся жизненно важными.

Лопасти несущих винтов на американском прототипе имеют слегка искривленную форму, что позволило снизить их аэродинамическое сопротивление и, следовательно, увеличить число оборотов.

Что еще более важно, вместо привычного рулевого винта на хвостовой балке Х2 установлен шестилопастной толкающий воздушный винт. Его использование помогло значительно увеличить горизонтальную скорость полета.

Эти факторы в совокупности с обтекаемыми формами корпуса позволили экспериментальному вертолету достичь невиданных для подобных машин скоростей.

Последний полет Х2 был совершен 14 июля 2011 года, после чего было объявлено о завершении программы. Но полученные наработки американские авиаконструкторы использовали для реализации новых программ скоростных вертолетов.

Боец и разведчик

В середине апреля корпорации Sikorsky и Boeing опубликовали видео с изображением перспективных машин семейства FVL-M (Future vertical lift — Medium, «Вертолет будущего — средний»).

В ролике представлены компьютерные модели транспортного и ударного вертолетов — в «железе» их еще нет.

Первый, как утверждается, сможет достигать крейсерской скорости 460 километров в час, перевозить 12 человек в десантном отделении, работать в любых погодных условиях. В перспективе эти машины должны заменить устаревающий парк американских многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk.

© Фото: Lockheed Martin Corporation

Проект Sikorsky-Boeing FVL-M

Ударная версия FVL-M максимально унифицирована с транспортной. У этих машин одинаковые двигатели, несущие и толкающие винты, оперение, бортовое радиоэлектронное оборудование, топливные системы.

Это значительно упрощает производство обоих типов вертолетов. Главное отличие ударной машины — пилоты располагаются в кабине один за другим, по тандемной схеме. Предполагается, что эти вертолеты заменят AH-64 Apache, стоящие на вооружении армии США с 1984 года.

Параллельно программе FVL-M концерн Lockheed Martin занимается испытаниями легкого вертолета-разведчика S-97 Raider, который тоже является прямым потомком прототипа Х2.

Свой первый полет он совершил в мае 2015 года и смог достичь крейсерской скорости 407 километров в час. Фюзеляж машины полностью выполнен из композитных материалов, что позволило снизить ее массу и радиолокационную заметность.

© Фото: Lockheed Martin Corporation

Вертолет S-97 Raider

Ряд экспертов, впрочем, сомневается в целесообразности этого проекта. Boeing и Sikorsky уже пытались совместно создать легкий малозаметный разведывательный вертолет, получивший название RAH-66 Comanche.

Было построено два опытных образца, однако в 2004 году программа была закрыта. Опыт войн в Ираке и Афганистане показал, что гораздо дешевле и эффективнее использовать беспилотные самолеты-разведчики, чем вкладывать средства в производство разведывательных вертолетов и обучение пилотов с последующим риском для машин и экипажей.

© AP Photo / Phil Sandlin

Вертолет Sikorsky RAH-66 Comanche

Чем ответим?

В России проекты скоростных вертолетов представлены амбициозными разработками конструкторских бюро Миля и Камова.

Несмотря на то что большинство из них пока существуют лишь в виде макетов, есть и летающие прототипы.

По мнению аналитиков, вооруженным силам будущего подобные машины необходимы. В случае полномасштабной войны между противниками с сопоставимым уровнем военно-технического развития время жизни вертолета на поле боя будет исчисляться считанными минутами, если не секундами.

«В условиях противодействия современных средств противовоздушной обороны вертолет очень уязвим, — рассказал РИА Новости авиаэксперт, заместитель главного редактора журнала „Арсенал Отечества“ Дмитрий Дрозденко.

— Поэтому его скорость становится важнейшим фактором. Чем быстрее он выйдет в район выполнения боевой задачи, чем скорее нанесет удар или эвакуирует пехотное подразделение, тем больше у него шансов выжить.

Наша страна одна из ведущих вертолетных держав, которая обладает всеми необходимыми технологиями.

Уже, в частности, была продемонстрирована летающая лаборатория на базе Ми-24, на ней был испытан новый комплект лопастей — их аэродинамика для скоростных характеристик является ключевым фактором».

Работы над этой машиной по проекту ПСВ (перспективный скоростной вертолет) начались в 2013 году, а 29 декабря 2015 года она впервые поднялась в воздух и попала в объективы телекамер.

Внешне демонстратор действительно сильно напоминает Ми-24, за исключением более обтекаемых форм фюзеляжа и одноместной кабины взамен двухместного тандема. Летчики, пилотировавшие летающую лабораторию, отметили хорошую устойчивость и управляемость вертолета и его высокие динамические характеристики.

© РИА Новости. Максим Блинов

Летающая лаборатория (демонстратор) перспективного скоростного вертолета (ЛЛ ПСВ)

Технологии, обкатанные на демонстраторе, будут использованы в одном или нескольких проектах, существующих пока в виде макетов. В августе 2015 года на авиашоу МАКС в Москве сотрудники вертолетного завода им. Миля показали демонстрационный образец RACHEL (Russian Advanced Commercial Helicopter — «Российский продвинутый коммерческий вертолет»).

По заявленным характеристикам, он сможет взять на борт до 24 пассажиров или 2,5 тонны груза и перевезти его с максимальной скоростью 500 километров в час.

Ранее сообщалось о работах над проектом Ми-1Х — скоростным вертолетом с одним несущим и одним толкающим винтами. Согласно заявленным характеристикам, он будет способен разгоняться до 520 километров в час.

© РИА Новости. Михаил Кутузов

Макет вертолета-Ка-92

Ряд крайне необычных вариантов предложили и «камовцы». Еще в 2009 году КБ сообщило о начале разработки скоростного вертолета-Ка-92 с соосной схемой расположения двух несущих винтов, толкающим винтом и «самолетным» оперением.

Предполагается, что его крейсерская скорость составит около 430 километров в час, он сможет брать на борт до 30 пассажиров и без дозаправки преодолевать 1400 километров. Такие машины очень бы пригодились не только в армии, но и, например, для доставки рабочих-вахтовиков в труднодоступные регионы страны. Ранее сообщалось, что полноценный прототип может подняться в воздух до 2020 года.

Но, пожалуй, самым необычным и трудным в реализации является проект-Ка-90.

Его концепт-модель была впервые представлена в 2008 году. Вместо толкающего винта планировалось оснастить этот вертолет полноценным реактивным двигателем.

По задумке конструкторов, эта машина должна вертикально взлетать с помощью укороченного несущего винта, достигать скорости 400 километров в час, а затем переходить в реактивный режим и разгоняться до совсем уж фантастических 700–800 километров в час. Лопасти винта при этом складываются и убираются в специальный «футляр».

CC BY-SA 4.0 / Vitaly v. Kuzmin / Концепт-Ка-90

Мини модель вертолета-Ка-90

Незадолго до посадки реактивный двигатель выключается, лопасти раскладываются и чудо техники садится «по-вертолетному». Впрочем, об этом проекте не было ничего слышно уже несколько лет, поэтому судить о его перспективах пока преждевременно.

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