«Голос Дети», 4 сезон 1 выпуск: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Наставники телепроекта рассказали о своих ожиданиях перед его началом. В телеэфире Первого канала сразу после вечерних новостей начнется новый, четвертый по счету сезон известного, знаменитого музыкального телепроекта «Голос Дети». Тем временем наставники успели поделиться самыми первыми впечатлениями от данного проекта. В новом сезоне в телешоу будет сразу три новых ведущих. Так, на помощь Дмитрию Нагиеву данную передачу теперь станет вести опытный журналист Первого канала и мать Светлана Зейналова. Еще серьезные заметные изменения замечены среди состава звездных наставников. Из «старожилов» проекта свое место по-прежнему сохраняет лишь Дима Билан, ну а Пелагею, а также Леонида Агутина сменят Валерий Меладзе и певица Нюша. Перед началом четвертого сезона шоу «Голос.Дети», первая тренер-брюнетка рассказала о первых впечатлениях от съемок. «Слепые прослушивания вдохновляют меня. Давно не слышала такого большого числа талантливых детей! Вовсю пытаюсь стать строгой, однако ничего не выходит. Так что я справедливая, правда в то же время и добрая. Очень хочется, чтобы дети не очень обижались на шутки», — цитирует тренера «Комсомольская правда». Еще один новый наставник шоу — Валерий Меладзе — сказал, что уверенно ощущал себя в кресле тренера при съемках этих «слепых» прослушиваний. Также он отметил, что давно хотел быть наставником «Голос Дети». Еще он отметил что с этими ребятами трудно быть строгим, ведь все кого видел Валерий очень талантливы, и в этом большая проблема, так как нельзя взять всех.

«Голос Дети», 4 сезон 1 выпуск: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс. Дима Билан в присущей ему манере вновь сыпет афоризмами на шоу, сказав журналистам что если уж он взял на себя данную ношу, то надо ее нести до конца, не отращивая клюва.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8138-golos-deti-4-sezon-1-vypusk-data-vyhoda-17022017-smotret-onlayn-anons.html