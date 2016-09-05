«Голос» 5 сезон, новый сезон на Первом, выпуск от 02.09.2016: Алла Головизнина «Старый отель»
Не лишенная страсти к экстремальным приключениям Алла решила попасть на проект «Голос», чтобы пощекотать себе нервы. А как по-другому назвать то, что она вышла на сцену с песней, которую исполняет Жанна Агузарова. Очень сложной задачей является исполнение песен этой певицы. Идеально исполнить музыкальную композицию эту исполнительницы — задача невыполнимая. Неподражаемым является ее голос, а также манера исполнения. Кроме этого певица ведет себя, находясь на сцене, по-особенному, что крайне сложно повторить. Только абсолютный клон Агузаровой может точно скопировать певицу. Но Алла к числу таких людей не относится. Тем не менее, она набралась смелости и вышла на сцену с непростой песней. Однако определённого положительного для себя результата она достигла. Красную кнопку сначала нажал Дима Билан, а затем его примеру последовал Леонид Агутин. В результате певица получила шанс на продолжение на данном проекте своей карьеры.
Фото: соцсети
По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5927-golos-5-sezon-novyy-sezon-na-pervom-vypusk-ot-02092016-alla-goloviznina-staryy-otel.html
2 thoughts on “«Голос» 5 сезон, новый сезон на Первом, выпуск от 02.09.2016: Алла Головизнина «Старый отель»”
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