Голос, 5 сезон: новый 3 выпуск от 16.09.2016 на Первом канале

В настоящий момент на Первом канале идет самый популярный музыкальный проект нашей страны «Голос». Талантливые исполнители имеет возможность пробиться в число участников данного шоу. В этом сезоне в качестве наставников выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина a кроме них Леонид Агутин и Дима Билан. Сейчас проходят слепые прослушивания. Наставники сидят спиной к сцене и слушают голоса выступающих конкурсантов. Если их вокальные данные трогают душу, то они нажимают кнопки. Только после этого наставник можешь повернуться и увидеть человека, выступающего на сцене. Очередной выпуск популярного проекта зрители могут посмотреть на Первом канале в эту пятницу. Из него они узнают, что набирать себе в команду исполнителей Григорий Лепс пока не спешит. Именно этот наставник пока набрал меньше всего участников в свою команду. Хотя после предыдущего выпуска в роли отстающей выступала Полина Гагарина, в команду которой никто не хотел идти. Больше всего исполнителей было в команде у Димы Билана, который набрал уже 5 человек.

Во втором выпуске главным событием стало появление на сцене Дарьи Мельниковой, которая на шоу приехала из Ижевска. Девушка, которой исполнилось 19 лет, в ходе своего выступления на сцене затмила всех остальных конкурентов. 4 наставника повернулись к ней. Отметим, что в течение второго выпуска это случилось всего один раз. Она выбрала для своего номера песню Тины Кароль «К тебе». При этом она исполняла украинский вариант. Каждый наставник готов был взять её к себе. Однако девушка выбрала Леонида Агутина. Позднее участница сообщила, что работала в кафе, чтобы приобрести билет до Москвы.

Счастливым второй выпуск оказался для Валерии Гехнер. Женщина исполнила песню, которой покорила всех наставников за исключением Лепса. Она спела со сцены «Эх раз, да еще раз» — популярную песню Владимира Высоцкого. Никто не остался равнодушным к вокальным данным исполнительницы. Особенно хорошо пританцовывал под эту песню Дима Билан. Возможно, именно поэтому участница проекта решила пойти в его команду.

Если говорить о главном провале второго выпуска, то им стало выступление Оксаны Андреевой. Конкурсантка исполнила песню «соловья», продемонстрировав наставникам, а также всем зрителям свой оперный голос. Однако к ней никто из наставников не повернулся. А после завершения выступление с критикой в адрес участницы выступил Григорий Лепс, который сравнил её пение с писком канарейки. Однако другие наставники утешили девушку, сообщив о том, что к её таланту зрители еще не готовы.

Аминату Савадого ждала удивительная история. Эта жительница Риги, которая приехала на конкурс, хотела попасть в команду Гагариной. Исполнительница, оказавшись на сцене, имела у себя сразу несколько козырей. Она решила исполнить песню Полины. Певица быстро оценила пение девушки и повернулась к ней. Гагарина очень удивилась участнице, так как в ней узнала конкурсантку, которая в прошлом году представляла Латвию на «Евровидении». Тогда Полина оказалась на втором месте, а шестое заняла рижанка. К конкурсантке повернулся и Дима Билан, который пытался заманить её в свою команду. Однако девушка все же пошла к Гагариной.

Алексей Романов по ходу второго выпуска стал примером упорства для всех участников, которые покинули проект. В течение целого года он готовился к своему выступлению после того, как его участие в четвертом сезоне завершилась провалом. Песню Кончиты Вурст, которая победила на «Евровидении» в 2014 году, он выбрал для исполнения на шоу. По ходу выступления он продемонстрировал прекрасный вокал, но судьи поворачиваться к нему не спешили. Только Дима Билан развернул кресло на самых последних нотах песни.

После завершения второго выпуска в команде Билана оказалось пополнение в виде двух человек. 3 конкурсанта к себе заманила Полина Гагарина. Агутин получил в свою команду двоих, а Лепс – одного.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/6107-golos-5-sezon-novyy-3-vypusk-ot-16092016-na-pervom-kanale.html