Голландцы собрались добывать сланцевый газ на оккупированной территории ДНР
На реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовском участке, частично расположенном на территории Донецкой Народной Республики, Киевом был объявлен конкурс, победителем в котором стала нидерландская компания Yuzgas B.V.
Об этом сегодня сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании «Надра Украины», дочерняя компания которой — «Надра Юзовская» — владеет площадью Юзовского участка.
Кроме Yuzgas в конкурсе участвовали такие международные нефтегазовые гиганты, как итальянская Eni и американские ExxonMobil и Chevron. Отмечается, что голландцы предложили лучшие условия для реализации сланцевого проекта на данном месторождении.
Инвестирование нескольких сотен миллионов долларов в программу геологического изучения Юзовского участка являлось важным условием конкурса. В обязательства победителя также входит уплата в госбюджет Украины бонусов коммерческого обнаружения и разработки.
Прогнозируемые запасы сланцевого месторождения составляют от 2 до 4 триллионов кубометров газа.
По материалам: http://rusvesna.su/economy/1469625983
One thought on “Голландцы собрались добывать сланцевый газ на оккупированной территории ДНР”
хаа хохлы тогда оХХкак оФигеют