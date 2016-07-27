Украина 

Голландцы собрались добывать сланцевый газ на оккупированной территории ДНР

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Голландцы собрались добывать сланцевый газ на оккупированной территории ДНР | Русская весна

На реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовском участке, частично расположенном на территории Донецкой Народной Республики, Киевом был объявлен конкурс, победителем в котором стала нидерландская компания Yuzgas B.V.

Об этом сегодня сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании «Надра Украины», дочерняя компания которой — «Надра Юзовская» — владеет площадью Юзовского участка.

Кроме Yuzgas в конкурсе участвовали такие международные нефтегазовые гиганты, как итальянская Eni и американские ExxonMobil и Chevron. Отмечается, что голландцы предложили лучшие условия для реализации сланцевого проекта на данном месторождении.

Инвестирование нескольких сотен миллионов долларов в программу геологического изучения Юзовского участка являлось важным условием конкурса. В обязательства победителя также входит уплата в госбюджет Украины бонусов коммерческого обнаружения и разработки.

Прогнозируемые запасы сланцевого месторождения составляют от 2 до 4 триллионов кубометров газа.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1469625983

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One thought on “Голландцы собрались добывать сланцевый газ на оккупированной территории ДНР

  • 29.10.2017 at 05:14
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    хаа хохлы тогда оХХкак оФигеют

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