ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РОССИЕЙ

Ошибочно думать, что конфликт между Республикой Беларусь и Россией основан на деньгах. Кто кому и за что должен, честно и справедливо посчитать не возможно. Но власти России делают упор в своей пропаганде, для своих граждан на том, что денежки россиян уходят на содержание режима Лукашенко. Хотя, весь, якобы, долг Беларуси за газ меньше, чем нашли денег у полковника полиции. А есть ещё и генералы, прокуроры, губернаторы, не говоря, уже, об олигархах. Вот бы где посчитать народное добро. Но нельзя, они, ведь, элита, так сказать — совесть нации. Проще сказать народу, что белорусы объедают, долги не платят, мясо и молоко некачественное хотят втюхать. А до этого украинцы на шее русского народа сидели. В общем власть и олигархи умело переводят стрелки народного гнева в нужном им направлении — пусть славяне дерутся. Не зря говорят, что мы — русские, с головой не дружим… Но я и не подозревал, что настолько не дружим. А причина этого в том, что сознание наше забито идеалами и ценностями Русского Мира, а в подсознании живут идеалы и ценности Славянского Мира.

Это хорошо показал Эрих Фромм в работе «Психоанализ и дзен-буддизм»: «В то же время достаточно очевидно, что сознание как таковое не обладает самостоятельной ценностью, фактически большая часть из того, что составляет человеческое сознание, является фикцией и заблуждением; дело не столько в неспособности человека увидеть истину, сколько во влиянии на него общества. Большая часть человеческой истории (за исключением некоторых примитивных обществ) характеризуется тем, что незначительное меньшинство управляло и эксплуатировало большинство своих собратьев. Для этого меньшинство обычно использовало силу, но силы недостаточно. Необходимо, чтобы большинство принимало эксплуатацию добровольно, а это возможно только в том случае, когда его разум заполнен разного рода ложь и фикциями, оправдывающими и объясняющими ему приемлемость законов меньшинства. Однако, это не единственная причина ложности большей части человеческих представлений о самом себе, о других, об обществе и т.д. Всякое общество само себя загоняет в ловушку, пытаясь сохранить ту форму, которую оно приобрело в процессе исторического развития и которую оно обычно сохраняет благодаря подмене общечеловеческих целей целями данного общества. Это противоречие приводит к тому, что на социальном уровне формируются различного рода фикции и иллюзии, которые призваны завуалировать дихотомию между общечеловеческими целями и целями общества. Однако воздействие общества состоит не только в том, чтобы внедрять фикции в наше сознание, но и в том, чтобы предотвратить осознание реальности.

Индивид не может позволить себе осознать мысли или чувства, которые несовместимы с образцами, заданными его культурой и, следовательно, вынужден их подавлять. Таким образом, с формальной точки зрения, содержание бессознательного и сознательного зависит от устройства общества и от тех образцов чувств и мыслей, которые оно порождает…

Бессознательное – это весь человек минус та его часть, которая сформирована его общественной средой. Сознательное олицетворяет социального человека, случайные ограничения, установленные исторической ситуацией, в которую заброшен человек. Бессознательное олицетворяет универсального человека, человека в целом, укорененного в Космосе; оно олицетворяет растение в нем, животное в нем, дух в нем; оно олицетворяет его прошлое, уходящее к истокам человеческого существования, и оно олицетворяет его будущее, тот день, когда человек полностью станет человеком».

В своей работе «Вотан» К.Г. Юнг пишет:

«В Германии рождаются секты

Поклонников блаженного язычества;

Но за такую малость, как пленение сердец,

Они заплатят настоящую десятину.

(Мишель Нострадамус, 1555).

Бог Вотан начал свои странствия…

Инфантильный разум воспринимает богов как метафизических, живущих собственной жизнью существ или же относится к ним как к не заслуживающим доверия суеверным выдумкам…. Бесспорно, что боги – это результат персонификации психологических сил. В этой связи утверждение об их метафизическом существовании есть не что иное, как интеллектуальная самонадеянность в той же мере, что и утверждение, будто их «выдумали». «Психические силы», которые мы имеем в виду, не соотносимы с сознательным разумом – как бы мы не тешились, будучи убеждёнными, что сознание и психическая субстанция неотделимы друг от друга. «Психические силы» — это скорее атрибут сферы бессознательного…

Вотана можно назвать фундаментальным атрибутом немецкой души, иррациональным психологическим фактором, обрушивающимся на область высокого давления цивилизации, подобно циклону, и сметающим её…

Архетипы можно сравнивать с пересыхающими руслами рек, обнаружить которые можно в любой момент. Архетип подобен старому руслу, по которому веками струиться вода жизни, незаметно прокладывая себе особый глубокий канал, и чем дольше эта вода течёт, тем больше вероятность, что рано или поздно она найдёт старое русло… Никакой контроль разума невозможен, когда личность охватывает массовое возбуждение. Вот тогда и наступает время архетипов…

Всякий раз, когда в широком масштабе мобилизуются архитипальные силы, нужно быть готовым как к благотворным, так и разрушительным результатам – потому что, именно, архетипы определяют психическую установку и социальное поведение индивида и коллектива, а всякий архетип наделен как положительными, так и отрицательными свойствами. Если положительное содержание архетипа не ассимилируется сознанием, но напротив, вытесняется, то его энергия переходит на негативные аспекты, что рано или поздно дает о себе знать в форме серьезных и уже не контролируемых расстройств в индивидуальной психике и в обществе. Только сознательное отношение к архетипам и умение распознать их характерные признаки может быть гарантией того, что их полезное содержание получит объективное выражение, а опасные свойства будут укрощены и поставлены под контроль. От нас зависит, поможем мы своим пониманием начаться событиям и усилим их целительный эффект или задушим в зародыше своими предрассудками, ограниченностью и невежеством, превращая тем самым целительный эффект в свою противоположность – в отраву и разрушение. Хороший или плохой результат производящего в мире зависит от понимания и нравственных решений индивида…

Древние религии со своими возвышенными и смехотворными, дружелюбными и зловещими символами возникли не на ровном месте: они являются порождениями той же человеческой души, которая и в настоящий момент живет в каждом из нас. Все они в своей первобытной форме, продолжают жить внутри нас и могут в любой момент взорваться и дать нам ощутить свою разрушительную силу под видом массовых внушений, против которых личность беззащитна…».

Как становится ясно из процитированного выше, будущее возникает из прошлого народа, его истории, идеалов и ценностей, которые он выработал сам, или доставшихся ему по исторической преемственности, или силой и обманом ему навязанные. Если проанализировать историю Российской Империи и СССР, то мы увидим борьбу двух архетипов (эгрегоров).

Первый — Славянский Мир, он более древний и был сформирован на древнейшем Ведическом Арийском учении, доставшимся славянам по исторической преемственности от других народов. В этом архетипе содержатся общечеловеческие идеалы и ценности, а также знания (Веды), которые накопило Человечество на протяжении всей своей истории.

Второй архетип — Русский Мир, в истоках которого находится Ветхий Завет (Тора), с её порабощающим влиянием и законами, призывающими убивать всех, кто молиться чужим богам. Которая несёт вражду между народами, являясь источником фашизма и терроризма. Все эти идеи на протяжении всей своей истории ведут беспощадную войну с любым инакомыслием, прибегая при этом к самым ужасным способам уничтожения людей, знаний, других культур и искусства, чуждого им.

Действительно, история славян полна тайн и загадок, до настоящего времени ведутся ожесточённые споры историков о происхождении славян. С моей точки зрения трудности историков вызваны тем, что они ищут момент возникновения этноса – славяне. А славяне являются суперэтносом, т.е. объединением различных арийских племён на основе древнего ведического учения Ариев. Эти знания были добыты Человечеством на протяжении многих тысячелетий и передавались вначале устно, а, после появления письменности, были изложены в «Ведах». Поэтому славяне – это духовное объединение людей на основе единого учения, так же как христиане, мусульмане, буддисты и др. И не случайно к славянам мы относим много различных племён: анты, поляне, кривичи, дреговичи, литвины и т.д. Все эти племена объединяла единая духовная традиция, учение, которое было вновь восстановлено благодаря встрече арийских племён, в разное время покинувших свою историческую родину, идущими разными путями, претерпевшими различные трудности на своём пути, но сохранившие верность своим пращурам, сохранившими знания добытые человечеством. Это были наши пращуры – литвины, пришедшие на земли современной Беларуси в конце III ты с. до н.э. и часть скифских и сарматских племён, не желающих предавать духовную традицию предков, пришедших в леса и болота Беларуси в VII в. до н.э. Это событие и стало причиной возрождения древнейшего Ведического учения Рода человеческого, на основе которого и возник славянский суперэтнос. Благодаря этому событию Человечество не утратило знания (Веды), накопленные на протяжении многих тысячелетий.



Поэтому на славянах лежит особая миссия перед Человечеством в современных условиях. Вот что по этому поводу пишет Барбара Кригер – польский философ и культуролог, член – корреспондент Международной Славянской Академии в своём сборнике избранных статей и выступлений «Свет славянский» (Варшава 2011 г.): «Славянский союз как ответ на вызов нового века

Положение, в котором находятся в настоящее время славянские народы, вызывает чувство опасения за наши высшие духовные ценности. Ведь славяне чувствуют себя звеном в цепи традиции, носителями общего культурного наследия, ответственными перед всеми поколениями предков, а также будущими поколениями и желают хранить и развивать славянские культурные ценности. Однако защитить эти ценности в состоянии разобщения не удаётся. Во всех славянских странах должно созреть сознание того, что создание культурно – политического, экономического и оборонного союза является для нас жизненной необходимостью и что этой задаче нет альтернативы, поскольку славянское единство может стать единственной силой, позволяющей сохраниться славянским народам в их культурном своеобразии, а также сберечь имеющиеся территории и национальные богатства. Оно может с успехом защитить народы от эксплуатации в либерально – капиталистическом мире, а также от эмиграционного рассеивания. Новый век бросает нам исторический вызов и единственным нашим ответом может быть великое объединение славянских народов и развитие славянской цивилизации как альтернативы упадочной, разрушающей человека и Землю квази – цивилизации Запада. Мы должны прежде всего оценить наше положение и потенциал, которым мы располагаем, и немедленно приступить к защите нашего экономического суверенитета, поскольку государства, которые становятся сателлитами экономических колоссов, из года в год попадают в колониальную экономическую и политическую зависимость, их хозяйство систематически разрушается, а население стремительно нищает. Для славянских государств и народов чтобы они не выполняли роли колоний по отношению к уже существующим рынкам – североамериканскому, западно – европейскому и восточно – азиатскому – наилучшим выходом является создание собственного крупного рынка и общей зоны экономического сотрудничества…

Именно сейчас, на пороге нового тысячелетия, когда западная цивилизация переживает великий кризис гуманистических ценностей, основываясь на безраздельном господстве денег, Славянство получает шанс и обязанность создать новую, дающую стимул к нашему развитию и объединяющую нас славянскую цивилизацию – современную альтернативу для всех народов.

Во всех славянских странах существуют десятки общественных, культурных и политических организаций, которые ставят своей целью защиту и развитие Славянского Мира”.

Действительно, уже на протяжении многих лет славяне пытаются объединиться, но как показывают события в Югославии и Украине результат получается противоположный, в соответствии с поговоркой: «хотели как лучше, а получается как всегда». А это подтверждает другую поговорку: «что славяне с головой не дружат». В чём же причина такого положения дел?

Главная причина состоит в том, что мы боимся познать и признать правду о себе, своей истории, своих пращурах и тех идеалах и ценностях на которых была взращена душа славян и создано целостное мировоззрение на знаниях добытых Человечеством на протяжении многих тысячелетий.

Мы должны понять и признать, что Славяне это духовное единство людей и племён на основе древнего Ведического учения Ариев, которое возникло на основе знаний накопленных Родом человеческим. Доказательство этого было изложено выше. Наша трагедия в том, что душа (архетип) славян сформирован общечеловеческими идеалами и ценностями, содержащимися в древнейшем учении Рода человеческого, а сознание славян забито ложными догмами различных религий, идеологий и материалистическими ценностями. Поэтому мы и не дружим с головой, хотим сделать как лучше, а получается как всегда. Мы пытаемся вдохновляться идеалами, которые чужды и враждебны нашей душе, они разрушают нас, вызывают агрессию друг к другу, приводят к непониманию самих себя, теряется смысл и цель нашего существования. Поэтому все попытки объединения славян на чужих, причём разных идеалах и ценностях, не приводят к успеху. Напротив, чем сильнее мы пытаемся стать более духовными и богобоязненными, тем сильнее и ожесточённее мы начинаем враждовать между собой, отстаивая чужие религиозные или идеологические догмы, уничтожая друг друга.

Поэтому у нас нет другой альтернативы, кроме создания новой цивилизации на знаниях или Ведах, которые донесли до нас наши пращуры — славяне.

Второй архетип создали варяги.Именно, варяги и есть основные архитекторы Русского Мира. Покорив силой и обманом славянские и другие племена, варяги создали Киевскую Русь, а всё порабощённое население стало называться русскими. Отсюда следует, что русские — это славяне, порабощённые варягами. А чтобы, всё это население духовно объединить и сделать добровольными рабами богов небесных и земных, князь Владимир силой и обманом стал насаждать Византийское православие. Этим он заложил основы Русского Мира.

После этого факта, на протяжении всей последующей истории шло противостояние двух Миров — Славянского и Русского. Эта борьба ведётся до настоящего времени и не только на поле брани, но и в душе каждого из нас.

В настоящее время основным плацдармом Русского Мира является российские власти, духовенство и олигархи, желающие восстановить свою богоизбранность и материальные привилегии, загнав простой народ в кабалу финансового рабства.

Основным плацдармом Славянского Мира является Президент Республики Беларусь, с его обновлённой Администрацией и Правительством, которое произошло в результате объявленного 21 декабря 2016 г. курса на обновление государственной политики государства, а также, часть населения Республики Беларусь, ощущающих духовную связь с архетипом славян и Великим княжеством Литовским. Только архетип Славянского Мира способен объединить граждан Республики Беларусь и всех славян разных стран в духовное единство на основе древнейшего Ведического учения Человечества.

Именно, в противостоянии этих двух миров и находится основная, глубинная причина конфликта Республики Беларусь и России, но об этом могут не догадываться, даже, сами президенты этих стран, т.к. архетип действует на подсознание человека, а сознание уже само находит повод для конфликта.



Степан Степанович Сулакшин — генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии, д.полит.н., д.физ.-мат.н., профессор, в своей статье «О Послании Президента по-существу» от 02 12.2016 г. (http://rusrand.ru/analytics/o-poslanii-prezidenta-po-suschestvu) пишет следующее. «Похоже, что фактически страна на уровне президента не управляется. То, что мы видим — некая импровизация, вздорные и опасные идеи, их нельзя назвать системным, обдуманным, стратегичным, основанным на некой платформе развития управлением страны».

«Россия тысячу лет живёт в условиях оккупации. Тысячу лет России живёт под знаком трёх импортных доктрин: христианства, марксизма-ленинизма, либерального рыночного капитализма. Все они составляют единую паразитарную сионскую цивилизацию.

На протяжении последнего тысячелетия все эти три доктрины, которые объявлялись государственными «скрепами» России, были выгодны только паразитарным правящим элитам, обслуживали их, а не народ, и в результате сделали нашу страну государством-банкротом c разрушенной экономикой и деградировавшим населением. Это были не скрепы, а удавки русского народа, разрушавшие естественный менталитет, национальный образ жизни, русскую культуру, исторические корни» (http://krasvremya.ru/kto-pridyot-novaya-vlast-dlya-novoj-rossii/).





О том куда ведут Россию поборники Русского Мира правдиво написал протоиерей Алексий Чаплин: «Главная проблема современного Православия и, собственно говоря, России (потому что России нет без Православия) – это то, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология – это не какой-то скрытый подтекст, а норма мироощущения для православного христианина… Для того чтобы постичь истину, мы должны перестать «включать мозги» и начать на деле себя мнить ничем и звать никем. Одним словом, мы должны взращивать в себе раба. Путь к рабству Божьему лежит через рабствование человеку: детей – родителям, жены – мужу, христианина – священноначалию, гражданина – государству со всеми чиновниками и силовиками, включая Президента. Перефразируя слова апостола о любви, можно сказать так: «Как ты дерзаешь себя называть рабом Бога, когда не научился быть рабом у человека?» Только воспитав в себе рабскую психологию, мы не только сможем возродить ту Россию, которую не сберегли, но и войти в Царство Небесное, куда закрыты двери для всех «свободных» не во Христе”.



Не нужно думать, что это частное мнение одного из православных священников, не отражающее мнение всей Православной Церкви. Вот, именно, благодаря таким проповедям, Православная Церковь превратила славян из вольных и свободных — в крепостных, бесправных крестьян, составляющих около 90% населения Российской Империи. Об этом не нужно забывать, а то, можно вновь, превратиться в бесправных и не свободных людей, отбывающих финансовую повинность олигархам, банкирам и чиновникам — коррупционнерам.



Необходимо понять, что мы сами создаём законы, в том числе и духовные. Все законы и все знания, которые создал гений, страх, корысть, жадность и сознание человека существует вечно и влияет на нас. И пока мы не расчистим эти завалы информационного мусора и не разделим истину и ложь, то так и будем служить различным информационным страшилкам, которые были созданы за всю историю нашей цивилизации.

Из работы Зигмунда Фрейда “Человек по имени Моисей…” становиться понятным, где нужно искать истоки такого жуткого явления, как фашизм. Действительно, фашизм возник и распространяется, именно, в христианских странах, где Ветхий Завет является священной книгой. Где сообщается, что евреи являются избранным народом у Бога. Поэтому фашисты всех мастей стремятся уничтожить евреев и провозглашают себя избранниками, высшей расой. А остальные народы должны быть покорены, тем самым они подтверждают договор со своим Богом, изложенный в Ветхом Завете. Методы уничтожения людей также изложены в этой «священной книге», вспомните, как Давид уничтожил народы, а уцелевших перемолол в металлических мясорубках. Так же там звучат призывы уничтожать и сжигать всех людей, которые поклоняются чужим богам. Нам необходимо понять одну истину, что пока мы будем прятаться от правдивой ревизии собственной истории и своих идеалов и верований, мы так и будем заложниками лжи, которая там содержится и которая заставляет нас уничтожать друг — друга, только за то, что он думает иначе.



Как видно из изложенного выше идеи Русского Мира возникли из того же источника, что и идеи фашизма и терроризма — из Ветхого Завета (Торы), вошедшего в христианство.

Вот, например, Заповеди Торы: «Заповедь первая

189. БЕРЕШИТ БАРАЭЛОКИМ (вначале создал Творец) — то первая Заповедь, основа и глава всего. И называется «Страх Творца» или Решит (начало), как сказано; «Начало мудрости — Страх Творца». Страх Творца — начало знания, потому что страх называется началом. И это врата, через которые приходят к вере. И на этой Заповеди стоит весь мир».

Эта заповедь показывает, что является основой и главой всего в современной цивилизации, какие идеалы и ценности её формируют. Поэтому не случайно, что, именно, Тора лежит в основе трёх мировых религий — иудаизм, христианство, ислам, которые формируют основы мировоззрения современной цивилизации. Архитекторам современной цивилизации «Страх» был необходим для того, чтобы одних людей сделать рабами других. Но невозможно было насадить «Страх» людям, знающим о собственном бессмертии, о том, что, именно, они являются со творцами Рода человеческого, законов духовной и социальной жизни, которые и формируют будущее их Рода. Поэтому эти знания необходимо было спрятать и подменить другими, где Бог оправдывал неравенство и рабство людей и внушал «Страх» наказания для тех, кто не верил в него. Так знания были разделены на эзотерические (тайные, для поработителей) и экзотерические (для народа, рабов).



Чтобы решить проблемы, поставившие человечество на грань самоуничтожения, нам необходимо перестать бороться с инакомыслием и не бояться правды, которую донесли до нас наши пращуры и, завещавшие нам, следовать путём Прави. И если мы встанем на путь Прави, то сможем объединиться в единый наРод. Так как, познав истину, нам станет понятно, что нет никакого противоречия между учением Моисея, Иисуса Христа, который пришёл «чтобы возобновить учение Моисея», и древним Ведическим Арийским учением наших пращуров. Все эти учения утверждали, что Бог реален и Един, для всего человечества. Иисус Христос, безусловно, знал о совершённом подлоге и искажении учения Моисея. Поэтому он и говорил, что Бог — это любовь, а не страх и уничтожение других людей, повторяющихся другим богам. Также он утверждал: «Я пришёл, чтобы восстановить Закон Моисея».



Мне кажется, что всем христианам, которым дорога память о Моисее и Иисусе Христе, должны, наконец-то, очистить их учения от кровожадных призывов Вулканического Демона Яхве, которые обманным путём были туда внедрены. И последовать призыву своих учителей, начать процесс объединения не только между различными конфессиями, но и всего Человечества, так как Бог един для всех людей.



Безусловно, каждый человек сам должен решать в каком Мире он хочет жить, каким идеалам и ценностям служить и вдохновляться. Только, своё решение необходимо принимать на основе правдивых знаний об этих Мирах, понимая всю ответственность за свой выбор, определяющий судьбу человека, народа и государства, в зависимости от выбора каждого из нас.

Делая выбор в пользу Русского Мира, мы выбираем прошлое Человечества, связанное с деспотизмом, рабством и войнами на истребление людей, из за религиозных, идеологических и материальных разногласий. Этим путём Россия уже шла и пришла к двум революциям и братоубийственной гражданской войне. Этот путь ни к чему другому привести и не может, это необходимо понять как можно быстрее, иначе повторения трагедии не избежать.

Делая выбор в пользу Славянского Мира, мы выбираем будущее Человечества, основанного на знаниях древнейшего Ведического учения Человечества и общечеловеческих идеалах и ценностях, таких как СВОБОДА, РАБСТВО И БЕССМЕРТИЕ!!!



По материалам: http://publizist.ru/blogs/109791/17120/-