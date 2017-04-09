«Глоток свежего воздуха»: иностранцы о российских мульфильмах (ВИДЕО)

Восьмого апреля отмечается День российской анимации. 105 лет назад в Москве состоялась премьера, как принято считать, первого отечественного мультфильма и первого в мире кукольного мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» Владислава Старевича.

В начале прошлого века картина произвела фурор во всем мире, и современные продолжатели дела Старевича стараются поддерживать заданные им стандарты. Российскую анимацию и сегодня смотрят и любят во всем мире.

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» «Маша и каша» входит в топ-10 самых популярных роликов на YouTube наряду с клипами Джастина Бибера и Тейлор Свифт. К настоящему моменту он собрал уже свыше двух миллиардов просмотров, около трех миллионов человек смотрят его в интернете на разных языках ежедневно.

В феврале 2017-го в любви к российской анимации призналась голливудская актриса Милла Йовович, дети которой смотрят «Машу» и «Лунтика».

Иностранные зрители отмечают, что Маша порой удивительно точно напоминает им их собственных детей. Им близок юмор российских мультиков и восхищает качество исполнения в лучших традициях советской анимации. Вот, что именно пишут пользователи иностранных ресурсов.

«„Маша и Медведь“ — потрясающий сериал! Он вызывает смех, с ним учишься новому, в эту пару — Машу и Медведя — нельзя не влюбиться. Сериал напомнил мне мое детство, когда я любил смотреть „Тома и Джерри“ и „Утиные истории“. Я фанат анимации, но в последние годы не мог найти на ТВ ничего интересного. Этот мультик — как глоток свежего воздуха. Если хотите, это лучший анимационный сериал десятилетия. Желаю успеха „Маше и Медведю“ и всем, кто с ним связан. С любовью из Индии». Swati.

«Как человек, выросший на классических русских 2D-мультфильмах, я всегда с подозрением относился к компьютерной анимации, независимо от страны ее происхождения. Так называемая 3D-анимация меня всегда раздражала, кто бы ее ни делал. Но в случае с „Машей и Медведем“ я был приятно удивлен качеством анимации и вниманием к деталям. Русские в очередной раз продемонстрировали свое мастерство анимации — в каком бы формате она ни производилась». vawlkee_2000, США.

«Мы купили нашим внучкам „Снежную королеву“ на DVD как приквел к „Холодному сердцу“ (мультфильм студии Disney. — Прим. РИА). Они посмотрели его, наверное, раз 20, но он им все еще не надоел. Я сам смотрел его дважды и оба раза с огромным удовольствием». Dave n Linda.

«Одна моя хорошая подруга, восьмилетняя дочка соседей, была фанаткой „Холодного сердца“ и решила посмотреть „Снежную королеву“, когда я зашел посидеть с ней. Она поставила оценку четыре, не объясняя, почему не пять, но она умная девочка, так что думаю, у нее были на то причины. Она смотрела его не отрываясь, как зачарованная, и я тоже посматривал одним глазом, занимаясь своими делами. Из того, что я увидел, думаю, четыре — подходящая оценка. Здесь все в порядке с качеством анимации и юмора, этот мультфильм держит внимание зрителя, но некоторые шутки не слишком подходят для просмотра совсем маленьким детям». Mike Anderson, Англия.

«„Алеша Попович и Тугарин Змей“ и „Добрыня Никитич и Змей Горыныч“ — это, правда, отличные мультфильмы! Там очень смешные диалоги, которые понравятся и детям и взрослым. Не понимаю, почему российская анимация почти не популяризируется в мире. Еще один хороший мультфильм — „Карлик Нос“. Спасибо нашему национальному ТВ, которое показало все три». Savedanube, Румыния.

«Ирония, воспоминания из детства и классический сказочный сюжет — вот составляющие гарантированного успеха. Это проверенный рецепт, и он по-прежнему работает. Отдельно хочется отметить теплую, дружелюбную, уютную атмосферу „Добрыни Никитича“. Вид пропаганды? Безусловно! Но в то же время — признак смелости. Потому что старые предания — это всегда основа хорошего мультфильма, который не оставит равнодушным. Эта история — прекрасный подарок для зрителя любого возраста. Это путешествие в детство, прививка национальных ценностей и просто хорошая работа». Armand, Румыния.

— Мы обсуждаем сегодня «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Ты видела до этого этих персонажей?

— Нет.

— Что скажешь о фильме?

— По-моему, он классный.

— Какой фрагмент тебе понравилось больше всего?

— Мне понравилось, как громко я смеялась! Прямо очень громко!

— Смешной мультфильм?

— Да.

— Рекомендуешь его другим детям?

— Да, папочка!

Писатель Джозеф Кори и его дочь Джози, США.

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