Главными героями шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 будут Алена Водонаева, Алексей Воробьев и Юлия Началова

Юбилейный, 100-ый по счету выпуск программы «Человек-невидимка» начнется с необычного гостя, так как его появление взбудоражило всю без исключения съемочную группу передачи и едва не заставило одного эксперта отказаться от испытания. Почитатели данного шоу похожей ситуации еще не наблюдали. Скандальный художник и звезда сети интернет, возможно будет еще и хорошим экстрасенсом? Со времен «Битвы» общественность между собой спорит: дар Пахома является очередным перформансом? У зрителя появится шанс узнать правду в знаменитом телешоу «Человек-невидимка».

Кроме Пахома новым гостем проекта является Алена Водонаева, фанатка интересных экспериментов связанных со своей внешностью и довольно откровенных фотосессий. Множество деталей личной жизни этой ведущей всплывало на страницах журналов. Но подтвердит ли Алена хотя бы одну из подробностей, учитывая что в ближайшей комнате ее мама смотрит за откровениями?

Будут выяснены детали разлуки и возвращения к бывшей супруге популярного «студента» Гогунского. Будет участвовать и известный артист, «Все-еще-холостяк» Воробьев, переживающий сейчас новый разрыв, Вадим Казаченко, который бросил жену, которая была беременна, при этом не забоялся прийти и узнать новое о себе.

В руки экспертов также попадет фронтмен группы «Моральный Кодекс» Мазаев, актер сериала «Счастливы вместе» Логинов, актриса Ольга Машная, ведущая Анастасия Макеева, поп-певица Юлия Началова, светская дама Лена Ленина, экс-участница «Тату» Юлия Волкова, артистка Алиса Гребенщикова, а также актер Александр Носик.

Смотрите очередной сезон «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 каждую пятницу в 19:00 (МСК).

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8112-glavnymi-geroyami-shou-chelovek-nevidimka-na-telekanale-tv-3-budut-alena-vodonaeva-aleksey-vorobev-i-yuliya-nachalova.html