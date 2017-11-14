Главным союзникам России смерть не грозит.

Несколько дней назад на заседании коллегии Министерства обороны начальник Генштаба и генерал армии России Валерий Герасимов обрисовал обществу тезисную картину военного положения дел. Достижения в укреплении обороны государства, темпы совершенствования российской армии, задачи для нивелирования потенциальных угроз, и текущие успехи вооруженных сил на ключевых фронтах и самых значимых направлениях. Пройдемся по каждому из них: Крым К сегодняшнему дню в Крыму создана «самодостаточная группировка войск, располагающая военно-морской базой, армейским корпусом, дивизией противовоздушной обороны и дивизией авиационной защиты». Пополнение получил Черноморский флот страны: в его состав вошли «шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» (вооруженные крылатыми ракетами «Калибр»). В Южном военном округе сформированы «общевойсковая армия, две дивизии мотострелков, бригада ракетных войск и бригада армейской авиации». ВКС и ПВО В ВКС и ПВО страны за пять лет поступили «226 боевых самолетов и вертолетов». Динамика широкомасштабного обновления наземной составляющей ПВО также продолжается вестись «высокими темпами». Сирия В ходе проведения сирийской кампании российские военнослужащие сумели достичь выполнения принципа «одна цель — одна бомба». Таких результатов позволило добиться «широкое использование разведывательно-ударных средств» на основе космических, наземных, воздушных и прочих комплексов разведки, новейших систем управления и налаженной связи. В ходе кампании «практически все современные образцы отечественного вооружения и бронетехники прошли проверку боем». Испытания успешно завершили «крылатые ракеты морского и воздушного базирования, самолеты и вертолеты новейших моделей, ракеты «воздух-земля», а кроме того — комплексы разведки и целеуказания». Начиная с 2015 года российскими ВКС в Сирии было освобождено «свыше одной тысячи населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч боевиков» (в том числе более 2800 выходцев из Российской Федерации и 1400 — ближнего зарубежья), а к осени 2017-го ВКС РФ и силам Сирийской арабской армии в корне удалось переломить и стратегическую ситуацию в стране. Ход войны был изменен в пользу Дамаска, а уничтожение крупных бандформирований на стратегически важных сирийских направлениях открыло путь и к окончанию этой войны. Особое внимание в докладе было уделено факту, согласно которому военнослужащие российской армии столкнулись отнюдь не с боевиками рядового характера, а с противником, «чей командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под непосредственным руководством западных инструкторов». При них действовали «военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки, а в ряде случаев офицеры спецподразделений этих государств непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования». Флот Группировка Каспийской флотилии была усилена кораблями «Дагестан» и тремя «малыми ракетными кораблями», оснащенными ракетами «Калибр». Доля современных стратегических подводных лодок выросла до 82%. Это стало возможным благодаря поступлению в боевой состав морских стратегических ядерных сил — подлодок новейшего типа «Борей». Сейчас субмарины вооружены 102 баллистическими ракетами, а в целом боевые возможности группировки РПЛСН возросли на 25%. В данный момент на российских верфях строятся пять атомных подводных крейсеров «Борей-А». Заключительный корабль из серии под именем «Князь Пожарский» был заложен в декабре 2016 года, а работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б» продолжаются и сегодня. Космос В течение последних пяти лет Россия «существенно усилила контроль за районами стартов американских баллистических ракет». Это произошло благодаря запуску «55 космических аппаратов военного назначения» и, как следствие, улучшению наблюдения за зонами патрулирования стационарных, мобильных объектов, а также подводных лодок потенциально враждебных стран. «Гражданский» сектор За пять лет достигнуты существенные успехи в улучшении бытовых условий военнослужащих российской армии. «Отремонтировано 488 столовых, около 50 банно-прачечных комбинатов, установлено 50 тысяч новых душевых кабин», у солдат появились «новые стиральные машины и даже пылесосы». На 2017 год укомплектованность воинских частей и соединений «достигла 95—100%». А в связи с предоставлением жилья, количество военнослужащих, включенных в единый реестр нуждающихся, «сократилось в 36 раз — с 82,4 тысяч человек до 2,3 тысячи». Реконструировано «более 240 объектов медицины», особое внимание при этом было уделено «модернизации Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге», а также иным «готовящим квалифицированные кадры специализированным учреждениям». «Война» завтрашнего дня Арктика — потенциальная зона вооруженного конфликта и важнейшее направление развития нашего государства. После разрушительного периода российско-американской «дружбы» мы наконец возвращаемся в эти заброшенные прибрежные поселки, научные станции и военные городки Крайнего Севера. За пять лет ударными темпами было повышено экономическое, хозяйственное, стратегическое и геополитическое значение региона. Построено «425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. м, завершено обустройство семи ракетных полков РВСН, построены две экспериментальные базы перспективных образцов ракетного вооружения, четыре РЛС высокой заводской готовности. Реконструировано 17 аэродромов, очищены территории, ведется масштабная геологоразведка месторождений Баренцева и Карского морей». На обширных просторах гражданского Севера нарастает интенсивная хозяйственная деятельность. А весь стратегический край страны постепенно вовлекается в общую жизнедеятельность Большого государства. Ускорение экономического развития Арктики также дает нашей стране уникальную возможность активизировать свое экстенсивное развитие, то есть направить наконец собранные силы вглубь своих немыслимых по охвату и пока неосвоенных государственных территорий. Обобщение За пять крайних лет страной и ее военным руководством проделана огромная работа, и не случайно именно сегодня в рядах российской армии отмечается наиболее высокий уровень морально-психологического состояния всех категорий ее личного состава. По результатам опросов общественного мнения, и в рамках нынешнего доклада Министерства обороны страны, «более 90% граждан России поддерживают деятельность своих Вооруженных Сил». А значит Родина и ее союзники, действительно могут спать спокойно.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110175/21328/-