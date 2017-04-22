Главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, подтвердил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Фридинский просит об отставке по выслуге лет.

Ранее об этом сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

По информации собеседника агентства, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 26 апреля, а накануне, 25 апреля, его предварительно обсудят комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности. Обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Представлений о назначении нового главного военного прокурора в Совет Федерации пока не поступало, добавил собеседник агентства.

По Конституции в ведении верхней палаты парламента находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности «юрист». Должность главного военного прокурора занимает с 2006 года.

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