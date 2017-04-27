Главный налоговик Украины носит электронный браслет в «интимной зоне»

Сегодня на Украине суд рассматривает вопрос продления меры пресечения для главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Сам главный налоговик «незалежной», которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн., ранее выпущенный из СИЗО под залог, просит суд снять с него электронный браслет.

При этом в перерыве судебного заседания Насиров отказался показать электронное устройство журналистам, заявив, что оно расположено «в интимной зоне».

«Старший сын уже спрашивал (что это такое — прим. РВ). Сказал, что это шагомер», — уточнил Насиров, отвечая на вопросы о браслете во время перерыва в судебном заседании.

При этом показывать браслет он категорически отказался.

«Вы думаете, что его на мне нет? Если бы не было, приехала бы полиция. Он иногда срабатывает ошибочно. Вот одна часть, а в интернете можете увидеть другую», — туманно заявил Насиров.

Представителей СМИ такой ответ не устроил и они настаивали на том, чтобы чиновник показал браслет.

В ответ на это главный украинский налоговик заявил, что устройство находится «в интимной зоне».

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