Главные враги России – дураки. Свои. А не тупые америкосы

Есть у нас такая мода – представлять себе американцев тупыми и жирными. На втором месте по насмешкам после них идут англичане. Словосочетание «британские учёные» уже родит среди наших патриотичных снобов смех.

Да я и сам с удовольствием слушал в своё время Задорнова, который сорвал немало аплодисментов, изображая жителей США в смешном свете. Но с годами стал задумываться: почему мы больше всего смеялись над «тупыми американцами», когда Россия после поражения в холодной войне лежала пластом, в состоянии клинической смерти?

Ведь они же, грубо говоря, поимели нас всех жесточайшим образом! Мы в результате победы США в той самой «холодной войне», потеряли народу не меньше, чем в годы Великой Отечественной. Страна развалилась на 15 кусков – и даже больше, чем на 15, учитывая Чечню, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Карабах…

Экономика обрушилась – как после удара нейтронной бомбы.

А мы смеялись – ой какие они тупые!..

Сейчас вроде смеяться стали меньше – хотя самые патриотичные сограждане продолжают тужиться по этой части.

Да, американцы действительно запросто могут перепутать Словакию со Словенией. И Афганистан могут считать африканской страной.

Только вот положа руку на сердце – многие ли россияне, если их остановить посреди дороги, смогут сходу сказать, чем Парагвай отличается от Уругвая?..

Я встречал сограждан, которые всерьёз думают, что в США всего тридцать штатов и что звёзды на американском флаге – шестиконечные.

Более того: наши соплеменники потрясающе не знают собственной истории. Вы попробуйте спросить знакомых: когда произошла Полтавская или Куликовская битва, Ледовое побоище. Девять из десяти даже приблизительно не смогут назвать дату.

Но себя-то при этом тупыми не считают…

Почему-то принято считать, что у нас – самая лучшая система образования. Ну, или по крайней мере была в прошлом, в советское время. А сейчас чуть-чуть испортилась.

На самом же деле здесь надо брать в расчет такую весьма важную деталь: и в СССР, и сейчас школьная программа лишь декларируют такой уровень обучения, что иностранцы могут только позавидовать.

Но фактически эта программа никогда не выполнялась.

Например, человек, который несколько лет подряд изучает в школе какой-нибудь иностранный язык, после школы как правило не знает его совершенно. Хотя и оценки хорошие получал, и время было потрачено, и учителя зарплату получали. А результат – нулевой.

И так – чуть не по всем предметам.

Особенно это сейчас заметно, когда образование по сути перестало быть путем к успеху. Папины связи, деньги, прочие побочные условия ведут вверх по карьерной лестнице, а те, кто еще учатся прилежно – на своем «голом знании» едва ли выбьются в «уважаемые люди».

И потому у нас сейчас наблюдается такая ерунда: в начальственном кресле запросто может восседать явный кретин и бывший двоечник, а служить при нем курьером – победитель школьных олимпиад. Так не всегда, конечно – но нередко.

И такая тенденция – не просто досадная или для кого-то обидная. Она опасна в государственном масштабе. Поскольку свои дураки куда вредней для государства, чем все внешние противники вместе взятые.

Именно по вине дураков Россия в течение своей истории не раз и не два оказывалась в катастрофическом положении. И если наше государство когда-нибудь погибнет, то в первую, вторую и третью очередь по вине своих, внутренних дураков. И только где-то в пятую-десятую очередь – по вине внешних сил. При этом внешние силы как раз и используют наших доморощенных дураков в своих интересах.

Конечно, дураки – это совсем не то же самое, что люди, получившие плохое образование (или не получившие никакого). Но всё же глупость обычно идёт рука об руку с невежеством. Они как правило взаимодополняют друг друга.

Я понимаю, что кому-то, стоящему у руля государства, может всерьёз казаться, что управлять невежественным скопищем гораздо легче, чем образованными людьми. Так в своё время казалось и царям из династии Романовых. Ну и где сейчас та династия?..

Так что если наши власть имущие не хотят однажды остаться у разбитого корыта – то пора бы им решительно менять как систему образования, так и систему подбора кадров.

«Кадры решают всё» – говорил ещё Сталин. Дураков хватает в любом государстве. Но важно, чтобы дураки твёрдо знали своё место и чтобы им был абсолютно перекрыт путь во власть – невзирая ни на какое покровительство тому или иному дураку со стороны влиятельных родственников.

Умный человек должен руководить. Дурак – подчиняться. Образование должно быть реальным, а не фиктивным. Иначе в современном мире России не выжить.

А смеяться над «тупыми» американцами будем тогда, когда число нобелевских лауреатов-россиян, сравняется с числом нобелевских лауреатов-американцев. А наши экономика и производство отвяжутся от внешних инвестиций и уйдут ввысь с помощью вот этих еще остающихся у нас отдельных умников, сегодня вынужденных маяться в хвосте блатных тупиц и дураков.

По материалам Олег Боровских

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/18324/-